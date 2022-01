Солистка ансамбля «Уральский диксиленд» завоевала Гран-при престижного международного конкурса

В новогодние праздники солистка ансамбля «Уральский диксиленд Игоря Бурко» Кристина Рыжковская завоевала Гран-при престижного международного конкурса Golden Time Talent. Конкурс многие годы проводит британская платформа, помогающая развитию талантов по всему миру golden-time.uk.com.

В состязании приняли участие талантливые деятели искусства из 38 стран, которые представили свои творческие работы в номинациях «Инструментальное исполнительство», «Вокал», «Композиция», «Хореография», «Актёрское мастерство», «Фотография» и др. Судило участников представительное жюри, собравшее компетентных судей из 18 стран.

Челябинская вокалистка подала заявку онлайн, отправив на конкурс две видеозаписи своих выступлений – дуэтный номер с лидером ансамбля «Уральский диксиленд» Валерием Сундаревым и ансамблевую запись с петербургскими музыкантами. В праздничные дни Кристина получила поздравления и дипломы от оргкомитета, который сообщил, что в номинации «Эстрадно-джазовый вокал» она удостоена двух высших наград: первого места за исполнение композиции «I May Be Wrong (but I Think You're Wonderful)», и Гран-при за свою виртуозную версию джазового стандарта «Love for Sale».

Ныне Golden Time Talent готовится к проведению финала конкурса, в котором за звание лучшего из лучших будут сражаться победители минувшего года. Форма проведения торжественного супер-турнира пока не определена. Если карантинные ограничения будут сняты, то Кристина Рыжковская получит приглашение спеть в Лондоне. Однако рассматривается и возможность организации онлайн-версии мероприятия.

Как говорит сама певица, решение подать заявку она приняла спонтанно и останавливаться на достигнутых результатах не собирается. Совсем скоро мы сможем услышать Кристину 20 января в Концертном зале им. С.С. Прокофьева на традиционной акции «Челябинские звёзды джаза памяти друзей», для которой «Уральский диксиленд» готовит специальное выступление.