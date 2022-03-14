Спектакль челябинского Молодёжного театра победил в ярославском «Розовфесте»

Спектакль челябинского Молодёжного театра победил на всероссийском театральном фестивале имени Розова в Ярославле с постановкой «Я танцую как дебил» режиссёра Ивана Миневцева.

У челябинцев сразу два диплома: победа в номинации «Лучший спектакль малой формы» и специальный приз жюри «За свободу и мастерство в воплощении образа современного героя» у Антона Ремезова за роль Толи Толстова.

Это уже второй фестиваль, в котором Молодёжный театр принял участие с этим спектаклем. На «Розовфест» в Ярославль челябинцы приехали прямиком с «Золотой Маски» из Москвы, где играли в рамках внеконкурсной программы «Маска Плюс».

«Это было здорово и очень полезно, ведь чем больше мы играем в разных городах, тем больше узнают о спектакле, о нашем театре. Всё это пробуждает интерес у тех, кто пока не видел постановку, – делится наблюдениями актёр Антон Ремезов. – Кто-то из других городов формирует представление о Челябинске и даже выражает желание приехать. Ну и для нас это новый опыт, разный зритель. В каждом городе свои нюансы. Лично мне в Ярославле показалось комфортнее всего, а кому-то наоборот. У меня возникло ощущение, что ярославские зрители были потрясены, они как будто оказались немного в шоке. Я прямо заметил, что как только я появился и встал на центр площадки, у них расширились зрачки, они словно спрашивали: «Что?!! Это тоже театр? Да ладно... В театре может быть и такое?!» Такая реакция меня ничуть не смутила; мы сыграли уже около 20 спектаклей, поэтому в целом готовы ко всему. При этом приняли нас очень тепло; мне кажется, им в итоге понравилось».

Спектакль «Я танцую как дебил» поставлен по одноимённой пьесе современного драматурга Игоря Витренко. Это история о свободе внутри себя, о человеке, который не чувствует себя в своём возрасте. Даже взрослея, он хочет оставаться собой – в некотором смысле дураком, свободным и танцующим.

«На мой взгляд, пьеса о том, что как такового возраста не существует, – рассуждает режиссёр Иван Миневцев. – В душе человек всегда молод, и наедине с собой он такой, какой он есть».

Как отмечают в Молодёжном театре, в спектакле используется современное танцевальное направление vogue, которое сегодня стало неотъемлемой частью house-культуры.

Первое представление пьесы Игоря Витренко «Я танцую как дебил» состоялось в 2020-м году на фестивале молодой драматургии «Любимовка».

Отметим, в Челябинске постановку можно увидеть 29-го марта и 30-го апреля в 18 часов 30 минут.