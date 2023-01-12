12.01.2023
Спектакль в дверном проеме и фойе покажет Челябинский молодёжный театр
12.01.2023
«Солнечная долина» приглашает южноуральцев на всемирный День снега
12.01.2023
Челябэнерго повысил надежность и качество электроснабжения жителей Сосновского района
12.01.2023
С сегодняшнего дня автомобилистам грозит штраф за выброшенный из окна мусор
12.01.2023
Челябинцы считают, что в большей степени поддержки государства нуждаются дети-сироты
12.01.2023
На пригородном вокзале Челябинска полицейские задержали студента с кастетом
Спектакль в дверном проеме и фойе покажет Челябинский молодёжный театр
28.12.2022
Челябинский «Онегин» стал лауреатом премии министерства культуры России
11.04.2022
Молодежный театр приглашает челябинцев к знакомству с «Чужими письмами» 12+
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023