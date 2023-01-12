Спектакль в дверном проеме и фойе покажет Челябинский молодёжный театр

Премьера спектакля «Человек в закрытой комнате» (18+) пройдет в Челябинском молодежном театре в следующие выходные.

Поставил его главный режиссёр Казанского ТЮЗа Радион Букаев по пьесе современного драматурга Татьяны Загдай. «Отметим, главная особенность премьеры в её необычной локации: постановка пройдёт в нижнем фойе театра, а само действие развернётся фактически в дверном проёме», - сообщили в театре.

Спектакль вырос из режиссёрской лаборатории «Контур Любимовки», состоявшейся в Молодёжном театре минувшим летом. Тогда эскиз вызвал бурный восторг и долгое-долгое обсуждение.

Содержание спектакля затронет, наверное, каждого, поскольку главная героиня анализирует свои отношения с отцом. Она - самодовольная москвичка, приехавшая в глубинку, чтобы уладить вопросы, связанные с похоронами умершего отца. Она не особо грустит, поскольку не видела отца 15 лет, но встреча с прошлым вызовет много смешанных эмоций – и печальных, и смешных.

«Главная героиня всю жизнь пытается быть не похожей на отца. Но от себя не убежишь, — поделилась со зрителями автор пьесы Татьяна Загдай. — Оказавшись в родном городе, Жанна вдруг понимает, сколько в ней есть от отца и от людей, с которыми она выросла».

Премьера состоится 20 и 21 января.