«Стихи должны возникать из-за угла»
Фото: 
Игорь Шутов
Культура
Сегодня, 11:00
Автор: 
Татьяна Марьина

В Челябинске завершился фестиваль-лаборатория PULSE. За шесть дней зрителей познакомили с разными направлениями иммерсивного театра. Спектакли и режиссерские эскизы устраивали в самых неожиданных пространствах. В том числе, в одном из районов Северо-запада.

Это был спектакль-променад POE.Tri проекта «Театр. На Вынос», за который петербуржцы Максим Карнаухов (режиссер) и Алексей Ершов (художник) получили премию «Золотая маска–2019» в номинации «Лучший спектакль-эксперимент». 

Свои поэтические прогулки («POEtic.Trip») они проводят в разных локациях, городах и странах. Маршруты никогда не повторяются. Выбор места, где гуляют зрители, связан с повседневной жизнью главного героя — местного поэта. Он сам определяет основные точки маршрута, где происходили  важные для него моменты, конкретные истории. Но имя поэта на протяжении спектакля-променада остается тайной.

В челябинской версии POE.Tri зрители гуляли по новостройкам северо-запада. Особой красоты вокруг не наблюдалось: типовые панельные многоэтажки, дворы, припаркованные автомобили. Артистов среди зрителей тоже не было. К тому же «экскурсовод» Максим Карнаухов за всю прогулку не произнес ни слова.

В качестве артистов в этом спектакле выступили сами участники прогулки. Каждый на старте получил листок со стихотворением главного героя и в определенный момент, по знаку экскурсовода, написанному на листочке, зачитывал стихотворение вслух.

Реальность добавляла спектаклю случайных красок: граффити на стенах, стихи, написанные мелом на асфальте, реакция случайных прохожих и жителей близлежащих домов, гуляющих с собачками. Организованная группа из 30 человек, перемещающаяся достаточно быстро и уверенно, не могла не привлечь внимание. Машины притормаживали, уступая дорогу, люди оборачивались. Некоторые интересовались: «Это что, митинг?».

Спектакль рождался на наших глазах, как эмоциональный отклик на происходящее. Все, как задумали авторы:

 «Стихи нужно воспринимать так же стихийно, как они пишутся,— полагает режиссер спектакля Максим Карнаухов.—  Стихи должны возникать из-за угла, поджидать вас во дворах-колодцах, неожиданно и почти случайно».

Конечной точкой маршрута было общежитие Челябинского госуниверситета, где живет герой необычного спектакля. Им оказался парень, сидевший на скамейке в майке и шортах — молодой челябинский поэт Ян Любимов. Ему 21 год, он студент историко-филологического факультета ЧелГУ.

Представившись зрителям, Ян сообщил, что без конфет общаться не будет. И пока кто-то из участников прогулки в киоске за углом покупал сладости, с каждого балкона студенческой 9-этажки жители читали стихи Яна.

После того, как подарок был спрятан в рюкзак, поэт прочитал несколько своих произведений, дал интервью журналистам. А под конец еще и станцевал. Его «выход» прекрасно завершил необычный спектакль-променад, заставивший посмотреть на свой город совсем с другой стороны — глазами молодого талантливого поэта.

Спасибо Молодежному театру, всем участникам и организаторам фестиваля-лаборатории PULSE за уникальный опыт знакомства с иммерсивным театром. Это был очень интересный эксперимент. И хотелось бы, чтобы в будущем он был продолжен.

Автор: 
Татьяна Марьина
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