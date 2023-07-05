Стипендию Правительства РФ присвоили солистке Челябинской филармонии

Солистке Челябинской филармонии Анастасии Полумогиной присвоили стипендию Правительства Российской Федерации в области культуры и искусства. Челябинская солистка стала одной из 16-ти артистов и деятелей культуры со всей России, кому присвоили почетную награду.

Анастасия Полумогина окончила Орский колледж искусств по классу саксофона в 2013 году. Она неустанно прикасалась к таинству музыки – учебу в колледже совмещала с работой в Орском духовом оркестре. Благодаря прочному базовому опыту исполнительства девушка получила множество наград и титулов, но решив, что главное – никогда не останавливаться, Анастасия продолжила учебу. В 2019 году она с отличием окончила ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского по классу саксофона. Неудивительно, что Анастасия стала обладательницей тонкой музыкальности и виртуозности, ведь девушка училась у лучших! За время обучения в ЮУрГИИ она была участницей мастер-классов С. Колесова, Н. Зимина, Т. Гусарова, М. Шапошникова – известных российских саксофонистов!

Солисткой челябинской филармонии Анастасия стала в 2016 году. Благодаря усердности в обучении и своему нынешнему профессиональному опыту работы в Челябинской государственной филармонии девушка развивается как в сольном исполнительстве, так и в создании аранжировок для вокально-инструментальных ансамблей (духовые инструменты, фортепиано, орган, ритм-секция, струнные инструменты).

Анастасии подвластны разные жанры. Она ведет активную концертную деятельность, а программы с ее участием по-особенному отзываются в душе и пользуются любовью челябинской публики. Девушка постоянно сотрудничает с артистами Челябинской филармонии и выступает в качестве солистки в программах Уральского духового оркестра.