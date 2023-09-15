Столица «посеребрила» челябинского драматурга

В Москве, в Союзе театральных деятелей РФ, подвели итоги конкурса театральных пьес «Новое время. Новые герои». На сайте СТД опубликованы имена лауреатов драматургического смотра, который проходил при поддержке Министерства культуры и Президентского фонда культурных инициатив.

Первое место заняла пьеса «Позывной Свет» (автор Михаил Умнов), на третьем месте работа Валерии Янышевой «Песочные часы». «Серебро» досталось драматургу из Челябинска Егору Черлаку, он прислал на конкурс пьесу-притчу «Доныне, после и теперь».

Согласно условиям смотра, авторам нужно было художественно осмыслить перемены, которые сегодня происходят в стране, и в драматургической форме рассказать о появляющихся новых «героях нашего времени». Желающих попробовать свои силы оказалось немало – жюри зарегистрировало 204 пьесы.

Притча «Доныне, после и теперь» является инсценировкой произведения «Три любви тому назад» того же автора. Пьеса была отмечена организаторами конкурса «Война и мир» и публиковалось в журнале «Урал». «Три любви» в своё время попыталась поставить труппа челябинской театральной студии «У паровоза», но потерпела творческую неудачу.

Егор Черлак является автором почти полусотни пьес, его произведения ставились на сценах Москвы, Мурманска, Красноярска, Сарова и других городов России.