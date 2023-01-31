Тактильную коллекцию Исторического музея Челябинска пополнила средневековая кольчуга

Тактильная коллекция Государственного исторического музея Южного Урала в Челябинске пополнилась новым экспонатом - фрагментом полотна средневековой кольчуги, прототип которой можно увидеть в зале Истории и народного быта.

Реконструкцию кольчужного полотна изготовил и подарил музею московский историк-реконструктор Алексей Веретильников.

Основное дело жизни Алексея - служение церкви, он православный священник. Но будучи историком по образованию, увлекается реконструкцией средневековых доспехов. В течение двух лет помогал восстанавливать одну из фондовых кольчуг XVII века реставратору Исторического музея Южного Урала Алексею Шапиро.

Напомним, сама коллекция экспонатов для слабовидящих людей появилась в музее в прошлом году. Сейчас ее можно найти в постоянной экспозиции - в переходе между башнями. Все экспонаты можно трогать - это реплики ярких археологических памятников Южного Урала от эпохи энеолита до средневековья.

Челябинский музей приглашает всех любителей старины в буквальном смысле прикоснуться к истории.

«Инклюзивная коллекция музея - это тактильная коллекция музейных реплик, копий и реконструкций, которые показывают одни из наиболее ярких экспонатов нашего музея. Эти вещи открыты для осязания, так как предметы предназначены для слабовидящих и слепых людей. Придя в музей, они смогут «увидеть» предметы через кончики своих пальцев...» - отмечают в Историческом.

Экспонаты выполнены в разных техниках и из разных материалов – пластика, керамики, камня, металла.

В музее отмечают, что можно прощупать не только форму и объем изделий, но и почувствовать холод, остроту, твердость и особенности фактуры поверхности.

Данные экспонаты можно будет «увидеть» не только в составе организованной группы, но и индивидуально, поскольку каждый предмет будет сопровождаться этикеткой с информацией на языке Брайля.