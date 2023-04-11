Театр и библиотека Челябинска: совместный проект юбилею классика

Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова и областная универсальная научная библиотека в ближайший четверг, 13 апреля, представят совместный выставочный проект «Человек, изменивший русский театр», посвященный 200-летию со дня рождения Александра Островского.

Александра Николаевича Островского называют создателем русского национального театра. Того самого театра, где впервые простые люди заговорили простым понятным языком и столкнулись с обыденными проблемами. Того самого театра, что уходит своими корнями в народный балаган и, по мнению Островского, обладает возможностью прямо и сильно воздействовать на сердца, умы и души людей.

«На сцене челябинского театра драмы в разные года было поставлено 17 пьес Островского, - говорит заведующая литературной частью театра Елена Ляпунова. - В целом же за столетнюю историю творческого коллектива имя великого драматурга появлялось на афише театра более тридцати раз, так как некоторые из пьес неоднократно входили в репертуар, но в разных режиссерских трактовках».

В рамках юбилейной экспозиции будут представлены костюмы и реквизит из спектаклей по пьесам Островского, эскизы, афиши и фотографии разных лет, а также раритетные издания произведений великого русского драматурга.

Торжественное открытие выставки «Человек, изменивший русский театр» состоится 13 апреля в 16 часов в Челябинской областной универсальной научной библиотеке.