Театр Наций даёт уроки «Золотому петушку» Озёрска

Юбилейный год Озерского театра кукол «Золотой петушок» начался с уникального события. С 14 февраля здесь открылась и до 20 февраля будет работать творческая лаборатория Театра Наций в рамках программы

«Территория культуры Росатома».

«Творческая лаборатория известного столичного театра для нашего творческого коллектива - действительно сенсационный проект, - прокомментировала событие заведующая литературной частью театра Наталья Светличная. - Он расширяет культурное пространство закрытого города, даёт представление о том, как безграничны возможности современного театра кукол, а также позволяет увидеть любимых артистов в новом проявлении».

«По нашему опыту, а он за годы работы Театра Наций, за время проведения Фестиваля театров малых городов России и «Театра Наций FEST» накопился немалый, я могу сказать, что в региональных театрах аккумулируется большая творческая энергия. Особенно в городах компании Росатом, которые образуют особое социальное сообщество. Здесь рождаются и крепнут яркие актёрские и режиссёрские таланты, появляются новые идеи и художественные решения. Они нуждаются лишь в правильном импульсе, который позволит им раскрыться. И дать этот импульс — одна из наших важных задач», - рассказал о цели проекта художественный руководитель Театра Наций народный артист России Евгений Миронов.

Впервые в Озерске, в его театре кукол в эти дни работает такой известный Мастер, как Виктор Платонов, он один из лучших в стране театральных сценографов и конструкторов кукол. Попасть к нему на мастер-классы мечтают многие кукольники. Лауреат Премии “Золотая маска”, главный художник Московского детского театра теней Виктор Леонидович ведёт мастер-класс для производственных цехов «Золотого петушка». А с артистами театра работает лауреат Премии «Золотая Маска», а также лауреат Всероссийского конкурса артистов эстрады и Международного фестиваля моноспектаклей «Монокль» Элина Агеева. Она – участница более ста международных и всероссийских театральных фестивалей и смотров.

Кроме того, репетиции с озёрскими кукольниками ведут молодые режиссеры, выпускники Руслана Кудашова, главного режиссера Большого театра кукол (Санкт-Петербург). Это Роман Бокланов, Максим Морозов и Ксения Павлова. Профессиональные режиссёры и актёры, они не так давно вошли в режиссёрскую профессию, но уже сумели заявить о себе интересными спектаклями на престижных конкурсах и фестивалях.

Увидеть мастер-класс Виктора Платонова, побывать на репетициях артистов с молодыми режиссерами и на занятиях Элины Агеевой зрителям не удастся из-за эпидемиологической обстановки. А вот попасть на открытую лекцию и узнать много интересного о современной литературе и новых тенденциях театра для детей, а также увидеть результаты работы молодых режиссеров с артистами смогут все. И первая такая открытая лекция известного театрального критика, главного специалиста кабинета театров для детей и театров кукол СТД РФ Алексея Гончаренко «Современная литература и новый театр для детей» состоится в субботу, 19 февраля. А в воскресенье, 20 февраля, в последний день работы лаборатории, зрители смогут увидеть эскизы трёх спектаклей: «Кра-Кра» режиссёра Романа Бокланова, «Винни-Пух» режиссёра Максима Морозова и «История о маленьком дядечке» режиссёра Ксении Павловой. Вход на просмотры этих эскизов свободный, но ограничен.