Три объекта культуры откроются сегодня в Челябинской области

Сегодня, 27 декабря, в Челябинской области в селе Харлуши и посёлке Саргазы откроются сельские клубы, а в Усть-Катаве – обновленная детская школа искусств. В учреждениях проведены капитальные ремонты, закуплены мебель и новое оборудование.

Ремонт Харлушовского сельского клуба велся в течение двух лет. В 2021 году за счет средств муниципального бюджета была отремонтирована кровля здания. В 2022 году был проведён капитальный ремонт здания, отделка фасада, оконных и дверных проёмов, внутренняя отделка помещений. Общая сумма на проведение работ составила 2,5 миллиона рублей выделена в рамках программы «Инициативные проекты».

По этой же программе проведён ремонт здания Саргазинского сельского клуба. Учреждение культуры при поддержке жителей вошло в программу «Инициативных проектов» и получило более 6 миллионов рублей на ремонт внутренних помещений и фасада. Для сдачи объекта «под ключ» с новой мебелью и оборудованием для зрительного зала и сцены главой Сосновского района из местного бюджета дополнительно было выделено почти 2 миллиона.

После ремонта в помещениях клуба появятся кухня-студия для проведения детских праздников и кулинарных мастер-классов, помещение для занятия фитнеса и хореографии, зрительный зал-трансформер. Современное пространство учреждения культуры, созданное по дизайн-проекту сотрудников клуба, уже стало центром притяжения молодежи поселка. В этом году Саргазинский молодежный совет выиграл в конкурсе грантов «Своя атмосфера» один миллион рублей для организации молодежного пространства на территории клуба.

Усть-Катавская детская школа искусств в 2021 году вошла в нацпроект «Культура». В рамках регионального компонента «Культурная среда» в школе был выполнен первый этап капитального ремонта кровли, полов и крылец на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей из федерального, областного и местного бюджетов.

В 2022 году по госпрограмме «Развитие культуры в Челябинской области» проведён второй этап капитального ремонта здания, приведена к требуемым нормам противопожарная система, проведены энергосберегающие мероприятия. Затраты составили более 5 миллионов рублей из областного и местного бюджетов.