У театралов Златоуста к драматургии Мольера особое отношение

Златоустовский театр драмы «Омнибус» работает над премьерным спектаклем–комедией «Мнимый больной» по пьесе великого французского драматурга Жана Батиста Мольера.

Свой выбор этой широко востребованной пьесы, режиссер-постановщик, главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский объясняет так: «В нашем театральном городе зритель хорошо принимает мир этого автора. Мольеровские пьесы активно ставились на сцене нашего театра в разное время, и они всегда имели успех. А «Лекарь поневоле» и «Тартюф» были долгожителями.

Кстати, на сегодняшний день драматургия этого талантливого автора более актуальна, чем 10 лет назад. Современные общественные проблемы и процессы созвучны темам, которые поднимает Мольер. А его программа «развлекая – поучать» тоже оказывается в русле нынешнего времени. Ну, а роли, прописанные драматургом, - это долгожданный подарок для любого актера. В этих ролях актёры, что называется, купаются, выявляя и проявляя все свои возможности.

Гениальность Мольера заключается в том, что он в 16-м веке соединил два театра: театр игровой (комедия дель арте) и психологический, который превратил маски в живых людей. В этом синтезе произошло рождение поэтического мольеровского театра, который всегда был и будет интересен современному зрителю».

Вместе с Борисом Горбачевским над новым спектаклем работают его постоянные соавторы - художник из Уфы Виктор Хлыбов, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Башкортостана, главный художник «Омнибуса» Лилия Файзулина и хореограф Виктория Пестова.

В спектакле заняты артисты: Алексей Тегленков, Екатерина Крыгина, Виктория Фролова, Анна Гараева, Алина Рыбалко, Андрей Плакунов, Виталий Дружинин, Александр Кузнецов, Александр Якунин, заслуженный артист РФ Александр Антонов, Денис Коломин, Никита Безруков, Марианна Новицкая, Валерия Шакирова, Мария Лозунова, Дарья Петрова.

Премьера спектакля запланирована на 3 апреля.