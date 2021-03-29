«Урал-пресс-информ» предлагает челябинцам поучаствовать в розыгрыше билетов на сказку «Конек-горбунок»

Агентство «Урал-пресс-информ» в своем инстаграм-аккаунте проводит розыгрыш пригласительного на двух человек на веселую сказку «Конек-горбунок», которую покажет театр «Манекен» в субботу, 3 апреля, в 12:00.

Что может быть интереснее, чем хорошая сказка. Добрая, чудесная, знакомая с детства. Про времена, когда волшебство жило рядом с людьми, добро побеждало зло, честность, доброта непременно награждались. В нашей суматошной жизни так мало осталось места для яркого света, доброго веселого смеха. Так может быть хотя бы в этой сказке…

Условия конкурса просты:

Быть подписчиком нашего аккаунта и аккаунта театра «Манекен» @teatr.maneken. Сделать репост поста к себе в сторис и отметить нас. В комментарии отметить человека, с которым бы вы хотели пойти на спектакль.

Ваш аккаунт должен быть открытым, чтобы мы смогли увидеть вашу отметку!

Итоги розыгрыша мы подведем уже в среду, 31 марта. Желаем удачи!