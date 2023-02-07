«Уральский вальс» закружит челябинцев

В Челябинске 11 и 12 февраля пройдет межрегиональный фестиваль-конкурс ансамблей бального танца «Уральский вальс».

Конкурс будет проходить на площалдке Челябинского государственного института культуры (ЧГИК). В этом году фестиваль приобрёл статус межрегионального и впервые пройдёт при поддержке Государственного Российского дома народного творчества им. В.Поленова.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры региона, на фестивале выступят более 80 самодеятельных коллективов из Свердловской, Челябинской, Омской областей, Пермского края и республики Башкортостан.

В первый день, 11 февраля, с 11.00 часов в учебном театре ЧГИК начнется конкурсный смотр коллективов-участников. На протяжении всего дня вход для зрителей свободный.

Мастер-класс от Олега Харламова, чемпиона по бальным танцам России, Европы и мира для участников конкурса пройдёт 12 февраля. Опыт преподавания именитого мастера насчитывает более 20 лет. Олег имеет опыт работы в Европе, Китае, США и странах СНГ, является организатором «Golden Ball Dance Festival» и «Eurasian Dance Festival». Во время мастер-класса участники разучат совместный танец, который они покажут на церемонии награждения.