Уральское трио «Трое» едет в Москву

Виртуозы актёрской песни из Озёрска (Челябинская область) выступят на столичной сцене. В эту пятницу, 29 октября, трио «Трое» покажет свою программу в самом сердце Московского Арбата. Концерт «Игра в классики» состоится в Центральном Доме актера им. А.А. Яблочкиной.

Удивлять искушённого московского зрителя будут артисты Озерского театра драмы и комедии «Наш дом»: Андрей Иодловский, Вохобжон Азимов и Юлия Гусева. В 2009 году их творческий союз вылился в создание трио с лаконичным названием «Трое». С тех пор они успешно выступают на фестивалях и конкурсах актерской песни.