Ушла из жизни Ирина Мирошниченко

Сегодня, третьего августа, умерла актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. На прошлой неделе – 24 июля – ей исполнился 81 год.

«Буквально на днях мы поздравляли её с 81 днём рождения, а затем, когда она внезапно попала в больницу, надеялись, что многочисленные пожелания здоровья возымеют силу. Но увы…», - сообщается на официальной странице театра МХТ им. А. П. Чехова.

Церемония прощания с Ириной Мирошниченко состоится в Московском художественном театре им. А. П. Чехова седьмого августа.

«Для многих поколений зрителей Ирина Мирошниченко была любимой актрисой, «звездой» экрана и сцены, эталоном женственности и красоты. Для нас же, её коллег, Ирина Петровна ещё и пример служения сцене и публике, образец верности Художественному театру и просто родной человек», - подчеркнули в театре.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле (Алтайский край), где ее мама была в эвакуации. С середины 1940-х годов вместе с родителями жила в Москве.

В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского Художественного академического театра СССР им. М. Горького. После разделения труппы театра осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский Художественный театр им. А. П. Чехова), где работала по настоящее время.

Ее первыми партнёрами и учителями были великие мхатовские старики (достаточно вспомнить легендарное «Соло для часов с боем»), чьи уроки она пронесла через всю жизнь, отмечают в театре.

«Одна мысль у них звучала постоянно: душу надо тренировать, – вспоминала Ирина Петровна. – Мы играем душой. Душа должна быть всё время в активном состоянии, в состоянии открытости, в состоянии что-то услышать, на что-то откликнуться, от чего-то содрогнуться – и снова расцвести. Наверное, эти жизненные уроки полезны не только для актёра, а для любого человека. Душа – она бессмертна, она навсегда».

В театре подчеркивают, Ирина Петровна жила с распахнутой душой. Жизнь была к ней щедра, одарив талантом, красотой и характером, не позволявшим гнуться под ударами судьбы (их было достаточно), упрямо идти к мечте и намеченной цели. «А она сама была щедра к людям, считая, что её миссия, её долг – дарить радость. И истово делала это – на сцене, в кино, на эстраде, на радио и даже в своём блоге, который, как и книгу своих мемуаров, озаглавила «Расскажу…», стремясь рассказать, передать, сохранить то, что было ей важно и дорого», - рассказали в театре.

Ирина Мирошниченко исполняла роли в спектаклях "Тяжкое обвинение", "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год", а также "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова и многих других.

Мирошниченко дебютировала в роли Кати в лирической комедии «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии. Первая большая роль - разведчица Галина Ортынская в фильме 1966 года «Их знали только в лицо». Также она снялась в фильмах «Пришел солдат с фронта», "Вам и не снилось...», «Старый Новый год», «Андрей Рублев». Актриса исполнила роли в более чем сорока проектах.

«Можно долго перечислять её роли (особняком – чеховских героинь), вспоминать знаковые спектакли и кинокартины, но всё это и так уже навеки в истории. Больнее всего сейчас от того, что не стало человека, который был очень любим, объединял собою многие поколения мхатовцев, болел за театр всей душой, считал его своим домом, был с нами и в горе, и в радости, - рассказывают в театре. - В последние годы, когда пандемия или нездоровье не позволяли Ирине Петровне бывать в театре, она писала нам письма, отзывалась на события, ободряла нас, как могла…».

О дате прощания будет сообщено дополнительно.