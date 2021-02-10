В Чесме будут судить серийных «любителей» чужих овечек и коней

«Солнечная долина» в пятый раз примет этап Кубка мира по фристайлу

В 2021 году в Челябинске откроется обновленная детская филармония и школа Бутмана

Андрею Косилову назначили два года ограничения свободы за ДТП с пострадавшими

Максим Куляшов рассказал депутатам о том, что происходит с Ленинградским мостом

В Челябинске Успенское кладбище будет расширено и сохранит статус «зеленой зоны»

В Челябинске снова зафиксированы сбросы канализационных вод в реку Миасс

В 2021 году в Челябинске откроется обновленная детская филармония и школа Бутмана

Детская филармония в Челябинске после масштабной реконструкции примет первых гостей в 2021 году. В обновленном здании будет открыта школа имени знаменитого саксофониста, джазового музыканта Игоря Бутмана.

Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, давая старт VI Международному фестивалю музыкального юмора Игоря Бутмана со сцены концертного зала им. С.С. Прокофьева.

Глава региона в приветственной речи отметил, что в этом году в Челябинске после реконструкции открывается уникальный объект – детская филармония.

Здание детской филармонии, построенное в 1972 году, было закрыто в 2008 году из-за аварийного состояния здания на улице Солнечной. В 2017 году принято решение о ее реконструкции в рамках государственной программы «Капитальное строительство в Челябинской области». На эти цели из областного бюджета выделен 171 миллион рублей.

На первом этаже расположатся вестибюль и выставочные холлы. На втором этаже предусмотрены учебные классы и репетиционные площадки, гримерные и костюмерные, современная звукозаписывающая студия, выставочный зал.

После реконструкции полезная площадь для занятий творческих коллективов увеличится на одну тысячу квадратных метров (за счет надстроя второго этажа и пристроя входной группы со стороны двора). Вместимость зрительного зала вырастет почти в три раза – со 150 до 400 мест.

В 2021 году совместно с министерством культуры для детской филармонии закупят свето-звуковое оборудование и музыкальные инструменты.

Филармония будет работать не только как концертный зал, новая театральная площадка, но и как школа музыки для талантливых детей.

В детской филармонии будут представлены все музыкальные направления: классическое, современное, народное и эстрадно-джазовое. «Мы планируем организовать детский симфонический оркестр», – рассказывал ранее Алексей Текслер.

В обновленной филармонии будет работать школа имени Игоря Бутмана. «Это будет настоящая школа замечательного мастера, и я этому очень рад», – подчеркнул Алексей Текслер.

Фестиваль музыкального юмора Игоря Бутмана проводится на Южном Урале с 2016 года при поддержке губернатора Челябинской области. Игорь Бутман – один из самых знаменитых джазовых музыкантов России. Он является арт-директором московских джазовых клубов, а также продюсирует порядка 11 международных фестивалей.

Сегодня, 10 февраля, в рамках VI Международного фестиваля музыкального юмора Игоря Бутмана состоится концерт в Сатке, а 11 февраля джазовая команда отправится в Троицк.