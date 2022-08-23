В библиотеке Копейского городского округа появятся собственный планетарий и мультстудия

В четверг, 25 августа, состоится торжественное открытие модельной библиотеки нового поколения в поселке Октябрьский (Копейский городской округ, Челябинская область).

Как сообщает пресс-служба министерства культуры области, пространство библиотеки разделено на четыре зоны, и каждая решает свои задачи: зоны для детей и родителей, для молодежи и студентов, для интеллектуального развития и творчества, а также для самообразования и досуга.

Зал семейного чтения располагает местами для комфортного чтения для детей и их родителей. Обновился книжный фонд, появились книги-игры, литературные новинки для детей и взрослых, отраслевая литература.

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Зал информационных и творческих событий оснащен мультимедийным оборудованием для проведения литературно-музыкальных вечеров, встреч с интересными людьми и организации выставочной деятельности.

Для детей и подростков появится Молодежная зона, оборудованная компьютерными местами, VR-очками, виниловым проигрывателем и небольшой студией звукозаписи. У творческой молодежи появится возможность записать музыку, вокал или поздравление для своих родных и близких. Здесь же можно провести время с друзьями за настольными играми, позаниматься индивидуально или небольшой группой.

В зале интеллектуального чтения предусмотрены рабочие места для читателей с доступом к электронным библиотекам и информационным ресурсам (электронный читальный зал президентской библиотеки им Б. Ельцина, Национальная электронная библиотека). Из любой точки здания обеспечен доступ к интернету и возможность использовать как библиотечную технику, так собственные гаджеты.

Для самых маленьких и их родителей будет работать зона технотворчества, в которой, благодаря домашнему планетарию, можно самостоятельно познакомиться с Солнечной системой, при помощи интерактивной песочницы моделировать различные пейзажи.

В библиотеке появится мультипликационная студия. При поддержке библиотеки, работая над созданием мультфильма, дети смогут пробовать себя в роли режиссера, оператора и звукооператора. При работе планируется в игровой форме помочь изучить историю родного края – работая над созданием мультфильма, дети смогут больше узнать о людях, живущих на территории Урала, об уникальной природе и достопримечательностях.

В минкульте отметили, модернизация библиотеки семейного чтения № 5 была проведена в рамках регионального проекта. На эти цели направлено из областного бюджета пять миллионов рублей, из местного – 250 тысяч рублей.

Всего же в этом году (как за счет федерального, так и областного грантов) для жителей региона откроется одиннадцать библиотек нового поколения. Шесть из них – за счет федеральных средств и пять – за счет областного бюджета. Таким образом, в конце 2022 года в Челябинской области будет работать 31 библиотека нового поколения.

ДЛЯ СПРАВКИ

В 2022 году шесть библиотек Челябинской области выиграли федеральный грант в рамках нацпроекта «Культура» на модернизацию:

- библиотека № 26 им. Л. К. Татьяничевой г. Челябинска,

- Центральная библиотека с. Долгодеревенское Сосновского муниципального района,

- филиал № 1 Снежинского городского округа,

- Центральная детская библиотека села Миасского (Красноармейский муниципальный район),

- филиал № 4 Еманжелинского муниципального района,

- Подовинновская библиотека-филиал № 19 Октябрьского муниципального района.

Центральной межпоселенческой библиотеке с. Долгодеревенское было выделено 10 миллионов, так как она имеет статус центральной. Все остальные получили на модернизацию по пять миллионов рублей.