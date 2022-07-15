В центре Челябинска на время выступления «Хора Турецкого» перекроют движение

В центре Челябинска завтра, 16-го июля, перекроют движение, что связано с грандиозным концертом на Театральной площади по случаю Дня металлурга.

В 19 часов для челябинцев и гостей города выступят Народный артист России, музыкант Михаил Турецкий, а также его арт-группы - «Хор Турецкого» и SOPRANO.

«Металлурги - Боги труда. И мы едем в Челябинск петь для металлургов, потому что ваш труд - это все для нашей страны», - отмечает Михаил Турецкий.

Как сообщает управление культуры города, прославленные артисты вместе со всеми собравшимися на площади исполнят искренние, пронзительные, всеми любимые и знакомые всем с детства песни. Организаторы обещают Поющие сердца, бесконечный заряд позитива и невероятный драйв.

Движение будет перекрыто на время проведения концерта по улице Тимирязева, в районе Театральной площади.

Отметим, концерт (вход свободный для всех желающих) состоится при поддержке правительства Челябинской области, администрации города и партии «Единая Россия».