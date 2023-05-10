10.05.2023
В майские праздники Аркаим пользовался большой популярностью у туристов
10.05.2023
У пары северных оленей в Челябинском зоопарке появился маленький Буран
10.05.2023
Задержан южноуралец, призывавший к терроризму
10.05.2023
Челябинские гиревики отличились на международных стартах в Кыргызстане
10.05.2023
Челябинцы могут услышать следы «Желтого звука» в пространстве выставки Марка Шагала
10.05.2023
В Челябинске в День Победы были перехвачены дроны
В Челябинске 11 июля состоится спектакль "Наследник"
15.02.2023
В Челябинске 12 апреля состоится спектакль «Мастер и Маргарита»
21.12.2022
«Твоя история с билайном»: спектакль по мотивам рассказов победителей уже на билайн ТВ и ВКонтакте
14.10.2022
Евгений Миронов в Челябинске перевоплотится в «Гамлета»
27.07.2022
В Челябинске 15 сентября 2022года состоится спектакль с Георгием Дроновым «Скандал заказывали?»
Челябинск и ряд городов области остаются в дымке, ПДК вредных веществ превышена
10.05.2023
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023