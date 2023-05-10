В Челябинске 11 июля состоится спектакль "Наследник"

Спектакль «Наследник» пройдет в Челябинске 11 июля 2023 года в 19.00 в ДК Железнодорожников(12+).

Продолжительность спектакля 1 час 30 мин без антракта.

Авторы: Матьё Делапорт, Александр де Ла Пательер

Переводчик: А. Питч

В спектакле «Наследник» зрители становятся свидетелями хаоса, возникшего в результате спора, который вскрыл тайны одной интеллектуальной французской семьи. Невинная шутка переворачивает ход событий. Каждый, кто присутствует на вечере, узнаёт много нового о себе и о своих визави. Оказывается, что в реальности мы знаем друг о друге лишь то, что помогает поддерживать комфортные светские отношения. Всё происходящее настолько неожиданно, что совершено невозможно предугадать, каким будет финал. И это делает просмотр еще более захватывающим и увлекательным!

Прекрасный актерский ансамбль создаёт особую атмосферу. Стильно, дерзко, провокационно.

Актеры:

Константин Лавроненко

Марина Зудина

Иван Оганесян

Алексей Бардуков

Юрий Батурин

Ксения Лавроненко

Отзывы зрителей из открытых источников:

Леонид:

«Пьесу не читали. Хотя финал можно было предугадать. Ходили с сыном 15 лет. Понравилось. Хорошая игра актеров. Полностью погрузилась в спектакль. Захватило. Рекомендую к просмотру».

Анжела:

«Как мне понравилось!! Было очень интересно и смешно!! Игра Бардукова восхитительна !!!!»

Артем:

«Люблю такие спектакли,легкий, смешной и в то же время со смыслом.»

Саша:

«Давно хотела посмотреть Марину Зудину и Константина Лавроненко в театре...и вот, моя мечта сбылась!!Как же я довольна!Какое это удовольствие! Очень хорошая подборка актеров!»

Яся:

«Если сказать что мы в восторге-ничего не сказать!!!Очень весёлая история с непредсказуемым финалом! Даже маме очень понравился спектакль, хотя она очень привередливая. Рекомендуем!!! »

Танзиля:

«Наконец-то попала на действительно отличную комедию. Очень хороший сюжет. И классно играют совершенно все актеры. Приятным удивлением было то что в конце спектакля было очень много цветов.»

Инна:

«Изначально пошли только ради Зудиной, но после просмотра даже и не знаешь кого выделить, все играли на отлично!».

Спектакль «Наследник» состоится в Челябинске 11 июля 2023 года в 19.00 в ДК Железнодорожников (12+).