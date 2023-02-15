В Челябинске 12 апреля состоится спектакль «Мастер и Маргарита»

В Челябинске , во Дворце культуры Железнодорожников в 19.00 состоится спектакль «Мастер и Маргарита» с Ольгой Кабо в главной роли (16+).

Спектаклю «Мастер и Маргарита» уже 20 лет. И он давно заслужил репутацию самого популярного спектакля в странах СНГ и зарубежья, побившего все известные рекорды зрительского спроса и кассовых сборов.

«Мастер и Маргарита» не особо охотно поддается постановке. Не так то это просто — внести довольно крупное произведение в рамки спектакля. Задачу усложняют тесно-тонкое переплетение сюжетных линий, да и вообще роман сам по себе окутан мистическим ореолом. Главный режиссер театра на «Юго-Западе» Валерий Белякович не побоялся осуществить постановку (не хорошего романа) Михаила Булгакова. Необычно, оригинально, блестяще. Такие эмоции переполняли зрителей, когда на сцене разыгрывалось настоящее мистическое действо. И действительно удачно продуманные режиссером Валерием Беляковичем мизансцены, множество танцев, роскошные костюмы, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене. Причем театральная версия оказалась не менее впечатляющей и колдовски чарующей, чем сам оригинал. С помощью постановки и игры актеров, зрители как будто перенеслись в старую Москву 30-х годов, со всеми ее подробностями конкретного быта, атмосферой, красками и даже запахом. Живая игра актеров, волшебные звуки музыки, буквально притягивают к себе и очаровывают.

Потрясающе выглядит решение проблемы мистики на сцене (как поставить на театральных подмостках булгаковские перемещения во времени, прозрения, перевоплощения шута Бегемота в кота и наоборот?!). Действие спектакля происходит в дурдоме. Воланд, ведьмы, коты, гаеры, исторические личности — все это бред, горячка, плод больного воображения пролетарского поэта Ивана Бездомного. А реальность — это лозунговые стихи плохого поэта, правда, их распевает рыжая Гелла. В противовес своей шизофрении Иван Бездомный выставляет удостоверение поэта, которое «кому попало не дают», как известно. Так же, как сюжет, лаконична и сценография. Огромная вывеска «Дурдом» , афиши «Впервые в СССР! Профессор Воланд! Сеанс черной магии! Только для сумасшедших! Сыграть в этой постановке мечтает любой актер, но удается это далеко не всем. С чем это связано- неясно. То ли из-за сложности сюжета, то ли из-за мистики, которой окутан роман, но точно известно одно,- самое главное -играть искренне. И действительно, сыграть честно и искренне историю любви, пережить ее, пропустить через себя всю боль и страдание под силу только самым опытным актерам, актерам которые действительно верят в то, что любовь на самом деле сильнее смерти.

«Мастер и Маргарита» — подлинный шедевр искусства театра двадцать первого века.

Отзывы из открытых источников:

«Прекрасный классический спектакль по потрясающему произведению Булгакова. Все актеры не просто играли свои роли, они проживали каждую минутку на сцене со своими персонажами. Мы остались в восторге».

«Отличный спектакль! Артисты супер! Очень рекомендую сходить. Спектакль в классической подаче, очень красочно, интересно и просто замечательно».

«Спектакль очень понравился! Особенно девушка - ведьма и кот Бегемот - актёры бомба!!! Общее впечатление: Королева в восхищении!»

Спектакль «Мастер и Маргарита», в ДК Железнодорожников, в 19.00 (16+)