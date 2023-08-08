08.08.2023
Челябинский ангел притягивает горожан
08.08.2023
Береговую линию Миасса в Курчатовском районе Челябинска очистили от мусора
08.08.2023
В Еткульском районе пострадала юная спутница «бесправного» мотоциклиста
08.08.2023
Консультация юриста: что важно знать о работе с совмещением
08.08.2023
Челябинец, выбросивший новорожденную дочь сожительницы на помойку, попытался выйти из СИЗО
08.08.2023
В Челябинске 237 детей-сирот получат жилье до конца этого года
В Челябинске 15 октября состоится юбилейный концерт Михаила Шуфутинского
Концерт Михаила Шуфутинского пройдет 15 октября в Челябинске в МТС Live Холле(12+)
04.06.2023
В Челябинске 15 июня выступит Валерий Семин с концертом «Привет,лето»
03.05.2023
В Челябинске 16 июня состоится рок-спектакль «Цой. Последний герой»
28.02.2023
Челябинцы прокладывают «Танцевальные мосты дружбы»
08.02.2023
В Челябинске 24 марта состоится концерт Floyd Universe - Symphony Tribute Show
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023