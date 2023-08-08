В Челябинске 15 октября состоится юбилейный концерт Михаила Шуфутинского

Грандиозный концерт, посвященный 75-летнему юбилею короля русского шансона Михаила Шуфутинского пройдет 15 октября в Челябинске в МТС Live Холле в 19.00. концерте вы услышите живое исполнение знаменитых и легендарных песен, собранных за долгие годы творческой деятельности великого шансонье. Концерт обещает быть по истине удивительным, ярким и не оставит никого равнодушными, а как может быть иначе, если Михаил Шуфутинский празднует свой юбилей вместе со всеми слушателями!

Концерты Михаила Шуфутинского — это каждый раз умопомрачительный праздник, наполненный желанием жить, любить и непременно танцевать не только телом, но и душой! Балет, сам артист и атмосфера концерта отправят нас в путешествие по удивительному миру легендарного талантливого человека. Яркий репертуар, проникновенный голос, сдержанная, утонченная манера исполнения и изысканный стиль — все эти качества давно сделали Михаила Шуфутинского самым известным шансонье в истории отечественной эстрады.

Со сцены в этот вечер прозвучат любимые хиты: от «Третьего сентября» до «Еврейского портного», от «Наколочки» до «Марджанджи», от «Соло» до «Сгорая плачут свечи» и многие, многие, многие другие песни, которые звучат в эфирах радиостанций, поются в ресторанах и караоке, раздаются из окон домов и автомобилей всей страны.

Имя заслуженного артиста России, лауреата премий «Шансон Года» широко известно навесь мир. Всего за свою долгую певческую карьеру Михаил Шуфутинский выпустил 29 студийных альбомов, а также огромное количество различных сборников. Автор сумел соединить в своих произведениях черты городского романса и бардовской песни, оставив в музыке самое главное — искренность.

*Подробности про концерт можно узнать на сайте МТС Live Холл Челябинска

Михаил Шуфутинский. Юбилейный концерт – «75 лет»- состоится 15 октября 2023 в 19:00 , МТС Live Холл в 19:00 (12+).