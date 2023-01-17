В Челябинске 28 января выступит классический национальный русский балет «Щелкунчик»

В Челябинске состоится балет «Щелкунчик » П. И. Чайковского в постановке классического национального русского балета п/р В.Н. Бутримовича для всей семьи в двух действиях в ДК Железнодорожников, продолжительность спектакля два часа с одним антрактом.

Хореография: Мариус Петипа в редакции В. Бутримовича, Прима-балерина — Ксения Пухловская

Первый солист — Александр Бутримович, Первая солистка — Анна Свирина, кордебалет — 30 танцоров и балерин.

Самое волшебное произведение П.И. Чайковского, известное по всему миру — балет «Щелкунчик». Зачастую в классических операх или балетах есть один или несколько известных номеров, которые становятся знаковыми для произведения и горячо любимыми публикой. О «Щелкунчике» этого не скажешь, потому что весь балет состоит из таких «хитов»! Пожалуй, это самое узнаваемое произведение во всем мире. Чего только стоит завораживающий Танец феи Драже, нежнейший Вальс Цветов, череда танцев: Шоколад, Кофе, Чай и многие другие, да и кто из детей, в конце концов, не мечтал оказаться на месте Мари и

Щелкунчика в этом сказочном месте из шоколада, карамели, зефира и прочих вкусностей?!

Основные события в балете разворачиваются накануне большого и светлого праздника — Рождества.

В доме Штальбаума собрались гости и крестный Мари, который пришел с кучей подарков для детей. Среди них заметно выделяется кукла, предназначенная для колки орехов — Щелкунчик. Довольно неуклюжая игрушка с широкой улыбкой сразу понравилась девочке Мари. Уже все дети ушли спать, а она все не могла расстаться с Щелкунчиком. Девочка так заигралась, что не заметила, как вокруг все стало меняться. Елка стала огромных размеров и послышался странный шорох. В комнате появилась армия мышей, а сам Щелкунчик внезапно ожил, превратившись в прекрасного юношу.Он тут же собрал себе армию из солдатиков

и отправился на врага, но их силы были неравны. Мари, увидев это, решила помочь Щелкунчику и кинула своим башмачком в Короля мышей. Враги испугались внезапной атаки и разбежались.

Когда Мари очнулась, перед ней оказался ее крестный — Дроссельмейер, представший в образе волшебника. Он рассказал об удивительном сказочном мире, в который достаточно непросто попасть, преодолевая снежную бурю. Но Мари вместе с Щелкунчиком отправляются в эту страну. Они оказываются в чудесном городе Конфитюренбурге, где кругом много сладостей и гостей, встречающих их. Фея Драже устраивает пышный бал в их честь и Мари становится настоящей принцессой, после того, как Щелкунчик рассказал, как она спасла его. Когда торжество заканчивается, волшебник помогает Мари вернуться домой из своего чудесного путешествия.

«Классический Национальный Русский балет» — успешная московская труппа классического танца, в который входят лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России.

Бутримович Виталий Николаевич — Заслуженный деятель искусств России, Лауреат конкурса балетмейстеров (Большой театр, г. Москва). Работал артистом и балетмейстером в Белорусском театре оперы и балета. С 1975 по 1993 год был главным балетмейстером Челябинского театра оперы и балета, Белорусского театра музыкальной комедии, Государственного ансамбля танца БССР, сотрудничал с цирковой студией пантомимы «Спартак» п/р Народного артиста СССР Мстислава Запашного. В 1993 году был приглашен на должность главного балетмейстера Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина, а с 2003 года Виталий Бутримович совмещал эту должность с должностью художественного руководителя Красноярского Ансамбля танца им. Годенко.

Отзывы зрителей из общедоступной сети Интернет:

«Посетили этот балет с дочкой 6 лет. Обе под впечатлением сюжета, исполнения. Очень красивые декорации, невероятно интересные и яркие костюмы. Захватывающе.Смотрели как раз 07.01.2023 на Рождество, а после балета, вышли на улицу и пошёл снег, так красиво. Мы ушли с приятными ощущениями сказки, красоты. Артисты молодцы! Атмосфера волшебства, заложенная П. И. Чайковским передана. Балет в двух действиях, думала, дочка не захочет смотреть и уйдём со второго действия, но нет, мы с огромным удовольствием досмотрели.»

«Были вчера в Железноводске (08.01.23г). Общее впечатление - хороший балет. Я немного оценивал как хореограф конечно замечания есть и это нормально.Конечно это не Большой театр ну и стоимость билетов от 1000 до 2400, а не от 8000 и выше…»

Балет «Щелкунчик » П. И. Чайковского(3+) 28 января 2023 года в ДК Железнодорожников, действует Пушкинская карта.