В Челябинске наступит ночь заводов

Всероссийский фестиваль «Ночь заводов» впервые пройдет по всей стране 12 августа. Фестиваль объединит искусство и индустриальные объекты из 16 регионов России, которые на одну ночь откроют свои двери для зрителей и проведут различные культурные мероприятия. В Челябинске площадкой для проведения акции станет территория завода ЧТПЗ.

Как рассказали организаторы фестиваля, опен-колл на участие в фестивале собрал более 90 заявок от заводов со всей страны. Конкурсный отбор определил 18 участников, которые распределились по трем группам, в зависимости от формата участия: «Заводской запуск», «Завод-партнер», «Завод-гигант».

Челябинский трубопрокатный завод, как и большинство субъекты Большого Урала стал участником уровня «Завод-партнер». На территории завода пройдут спектакли-променады, созданные командой «Лаборатории новых медиа» Новой сцены Александринского театра.

«Мы ждем начала фестиваля "Ночь заводов", события действительно всероссийского масштаба. Мы видим большое количество комментариев в соцсетях, люди интересуются программой — фонду важно, что мероприятие вызывает большой интерес зрителей. Благодаря трансляциям событий и сайту, на котором будут отображены объекты и команды, принять участие в фестивале можно и дистанционно. Таким образом, важная функция проекта — объединять креативные команды, давать импульс для их дальнейших проектов и коллабораций», — прокомментировала Светлана Ключанская, руководитель департамента мониторинга проектов Президентского фонда культурных инициатив.

Подробная программа и прямая трансляция с площадок уровня «Заводской запуск» будет доступна на сайте фестиваля, который станет каталогом событий на промышленных площадках.

Главная цель «Ночи заводов» — сохранение, музеефикация и актуализация индустриального наследия на территории России. Фестиваль объединяет промышленные площадки и сообщества из разных сфер через искусство и решает ряд задач: содействует развитию туристической привлекательности индустриальных объектов и включению действующих и бывших производств в активную городскую жизнь; выстраивает диалог между профсообществом и помогает индустриальным объектам обратить на себя внимание посредством федеральных СМИ.

«Команда Центра поддержки и развития современного искусства "ЗА АРТ" больше 10 лет занимается темой индустриальности. Фестиваль "Ночь заводов" продолжает работу с индустриальными объектами и активирует индустриальный код России, как и наш крупнейший проект Уральская индустриальная биеннале современного искусства», — отметила Анна Пьянкова, директор Центра поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ», организатора фестиваля.