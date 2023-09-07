В Челябинске открылась памятная выставка о легендарном альпинисте из Коркино

В историческом музее Челябинска открылась выставка «Восхождение», посвященная памяти всемирно известного альпиниста Анатолия Букреева, погибшего в 1997 году под зимней лавиной на горе Аннапурна в Гималаях. Легендарный «снежный барс» — наш земляк. Его родина — город Коркино Челябинской области.

Всемирную известность советскому альпинисту-высотнику, горному гиду и писателю Букрееву принесли трагические события на Эвересте 10 мая 1996 года, когда непогода застигла на вершине две коммерческие экспедиции и погибло восемь человек. Анатолий Букреев, сопровождавший одну из групп, в одиночку спас троих человек — без кислородного баллона, на ощупь, в условиях слепящей снежной гималайской бури.

Однако обрушившаяся на Букреева слава была весьма неоднозначной из-за опубликованной в те годы статьи американского журналиста Джона Кракауэра. Он тоже участвовал в печальной экспедиции и представил русского альпиниста и его подвиг в отрицательном свете. Профессиональные же альпинисты прекрасно понимали, насколько самоотверженно и грамотно действовал Букреев, и вручили ему высшую награду американского альпклуба за спасение людей в горах с риском для собственной жизни. О страшных событиях, развернувшихся в 1996 году на самой высокой и неприступной вершине мира, снят нашумевший фильм «Эверест» 2015 года, одним из героев которого стал Анатолий Букреев.

Оставив всю без исключения полемику конца прошлого века завистникам, челябинская выставка доверительно и правдиво рассказывает о героическом и коротком пути нашего земляка к вершинам высочайших в мире гор. Из 14 «восьмитысячников» планеты Анатолий Букреев взошел на одиннадцать и был самым сильным альпинистом-высотником XX века — по мнению Рейнхольда Месснера, знаменитого пионера спортивных восхождений, покорившего в своё время все 14 величайших вершин Земли.

Тепло и профессионально, с большим пониманием экспозицию подготовили друзья и родственники Анатолия Букреева, а также специалисты исторического музея Южного Урала. Снимки из семейного альбома, фото первых турпоходов к Уральским горам, студенческие годы и восхождения на интереснейшие вершины Советского Союза — Тянь-Шань, Памир, Эльбрус, на который Букреев легко и с улыбкой взбегал, становясь победителем организованных «вертикальных» состязаний. Затем был переезд в Казахстан и дальше — захватывающие воображение и обывателя, и спортсмена-альпиниста экспедиции к вершинам Северной Америки и сложнейшим пикам Гималаев. Работая высокогорным гидом, Букреев четырежды поднимался на Эверест, обеспечивая безопасность и обучая неподготовленных туристов.

Кроме фотографий на выставке в историческом музее есть множество предметов, которые вызовут блеск в глазах у любителей горных восхождений, походов и туристической романтики. Это личные вещи Анатолия Букреева, его награды, альпинистское снаряжение и написанные им самим и о нём книги, изданные в том числе за рубежом.

Чтобы почтить память Анатолия Букреева, которому в этом году исполнилось бы 65 лет, в Челябинск съехались его родные и друзья, первые спортивные наставники и коллеги-альпинисты из разных городов России, а также из Казахстана. В их числе — главный тренер сборной Казахстана по альпинизму Ерванд Ильинский, а также Галина Муленкова — спортивная журналистка из Казахстана, альпинистка и автор книги об Анатолии Букрееве. Она поделилась с южноуральцами радостной новостью, что к 65-летнему юбилею коркинского альпиниста в январе 2023 года ему установили памятник в Алма-Ате на территории высокогорного спортивного комплекса Медео.

«Мы в Алма-Ате помним Анатолия Букреева, — рассказывает Галина Муленкова. — нашим студентам, молодым альпинистам и начинающим гидам читают о нём лекции. Потому что он — легенда мирового альпинизма».

Из Италии прилетел прославленный альпинист Симоне Моро, который оказался единственным, кто чудом выжил в той страшной лавине на гималайской «горе смерти» Аннапурне в 1997 году, забравшей жизнь Анатолия Букреева. Узнав себя в молодости на фотоснимках 1990-х годов, сделанных Букреевым и представленных сегодня на выставке в Челябинске, итальянский гость не сдерживал эмоций.

Симоне Моро рассказал, что считал Анатолия своим старшим братом, и выразил большую радость, что ему посчастливилось побывать в Коркино и Челябинске, где прошли детство и юность Букреева, а также познакомиться с его родными и друзьями и рассказать южноуральцам о том, каким замечательным человеком был его погибший старший товарищ.

«Анатолий был моим другом и наставником, он называл меня “младшим братишкой”, — вспоминает Симоне Моро. — Когда мы познакомились во время подъема на Шиша-Пангму в 1996 году, я помог ему тропить снег, а он сказал мне “cпасибо”. Тогда весь альпинистский мир реально знал Анатолия Букреева, и сегодня никто в горах не помнит Джона Крокауэра, а Букреева помнят все».

В 2003 году Симоне Моро написал книгу «Комета над Аннапурной» — об альпинизме, Анатолии Букрееве и катастрофе на Аннапурне в 1997 году. Книга выдержала семь изданий в Италии и переиздана на испанском, польском и русском языках.

В Челябинске сегодня открыта не только выставка о знаменитом альпинисте Анатолии Букрееве, но и мемориальная доска в гуманитарно-педагогическом университете, выпускником которого он был. Наш земляк навсегда остался в горах, его тело так и не было найдено. Но память о нём живёт и помогает молодым альпинистам научиться восходить на вершины, а обыкновенным людям — достигать вершин жизненных. Не стремясь к победе как к самоцели, но самоотверженно помогая людям, смело двигаться вперед и радоваться каждому прожитому дню.

Анатолий Букреев постоянно отправлял домой в Коркино открытки, которые подписывал всегда очень поэтично: «От терриконов коркинских шахт до горных вершин. От Урала до Эвереста. У каждого из нас есть свой Эверест». Эту фразу часто произносил отважный альпинист и человек мира Анатолий Букреев, и сегодня она написана на его мемориальной доске в Челябинске, чтобы вдохновлять всех примером его жизни. Примером восхождения и преодоления, когда обычный человек из маленького городка поднимается на высочайшие в мире вершины — вершины гор, славы и человеческого духа.