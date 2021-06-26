В Челябинске открывается форум для профессиональных актёров области

В воскресенье, 27 июня, в Челябинске открывается Областной образовательный форум для профессиональных актёров «Новые технологии актёрского мастерства: осмысление и практическое исследование». Его организатором является театр «Манекен» при поддержке Союза театральных деятелей Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. Форум продлится по первое июля.

Как сообщает пресс-служба театра Манекен, цель форума – знакомство с новыми технологиями, методами, подходами в работе актёра над собой и над созданием сценического образа.

В форуме примут участие 34 артиста драматических театров и театров кукол Челябинска, Озёрска, Магнитогорска и Златоуста. Участников ждут мастер-классы, лекции, воркшопы ведущих педагогов и мастеров современного театра, круглый стол «Будущее актерского мастерства».

Открытие состоится 27 июня в 18 часов на площадке Театра «Манекен». В рамках открытия будут показаны премьерные спектакли Челябинского театра современного танца: Игроки и Petroleum (work in progress).

Расписание форума можно найти на его официальной странице ВКонтакте.