26.06.2021
Ковид отменил проведение юбилейного этнофестиваля на Аркаиме
26.06.2021
В Челябинске открывается форум для профессиональных актёров области
26.06.2021
За сутки в Челябинской области выявлено 149 новых случаев ковида
25.06.2021
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели мотоциклиста, уходившего от погони
25.06.2021
Анонсы событий и мероприятия 26 и 27 июня
25.06.2021
Полицейские Челябинска спасли людей и кота на пожаре
В Челябинске открывается форум для профессиональных актёров области
20.05.2018
Любовь, война и ужасы: Челябинские театры встретили «Ночь музеев»
27.09.2016
Челябинский театр современного танца открывает новый сезон
23.11.2015
Галерея Челябинского «Манекена приглашает на выставку «Созерцая время»
28.10.2015
Театр «Манекен» расширяет палитру своей деятельности
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021