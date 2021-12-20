В Челябинске покажут спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным в главной роли

В челябинском театре драмы имени Наума Орлова в пятницу, 24 января, состоится показ спектакля «Лев Зимой» по одноименной пьесе американского драматурга, обладателя кинопремии «Оскар» Джеймса Голдмена. В главной роли – заслуженный артист России Максим Аверин.

«Лев зимой» – популярная во всем мире историческая пьеса, посвященная взаимоотношениям в семье Генриха II и Элеоноры Аквитанской. 1183 год. Англия. Во время Рождественских празднеств стареющий король Англии Генрих II должен назвать имя наследника. На это событие прибывают жена короля Элеонора Аквитанская, которая провела десять лет в тюрьме за участие в заговоре против монарха, любовница короля – тщеславная принцесса Элис, ее брат, король Франции Филипп II и трое сыновей Генриха II: Ричард Львиное Сердце, Джеффри и Джон. Все члены семьи люто ненавидят друг друга. Их объединяет лишь одно – непомерная жажда власти и готовность пойти на любое предательство ради нее.

Премьера пьесы состоялась на Бродвее в 1966 году. В 1968 году пьеса была экранизирована выдающимся режиссером Энтони Харви, с участием таких звезд, как Питер О’Тул, Кэтрин Хепберн и Энтони Хопкинс.

Спектакль «Лев зимой», поставленный в 2020 году известным режиссером Сергеем Гинзбургом – это новое современное прочтение этой пьесы, которое увлечет и не оставит равнодушным российского зрителя.

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