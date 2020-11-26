В Челябинске презентовали мюзикл о том, как люди с инвалидностью поразили артиста

В Челябинске молодые люди на колясках, с ДЦП, нарушением слуха и зрения снялись в клипе по мотивам известного мюзикла «Великий шоумен». Видеоролик презентовал инклюзивный клуб «Наше место».

Мюзикл начинается с диалога. Артиста перед выступлением предупредили, что в зале собралась особая публика. На что он попросил «не учить его жить», сказав, что там «зрители не с другой планеты сидят».

Однако через несколько минут после начала он заметил человека на инвалидной коляске, потом его взгляд упал на мужчину с нарушением слуха. Певец вспомнил свои слова о том, что публика «через 10 секунд начнет его на руках носить». Он осознал, что собравшиеся в зале люди на самом деле особенные.

К нему стали подходить люди с ограниченными возможностями и петь о слепоте, о шрамах, за которые стыдно. Они рассказали о трудностях, с которыми им приходится сталкиваться. Но несмотря на это, никто не может погасить огонь в их сердцах.

В конце мюзикла певец подумал о том, что хочет узнать мир людей с инвалидностью еще ближе.

«Ты никогда не видел людей с инвалидностью. Ты сталкиваешься с ними лицом к лицу, и твои представления о жизни кардинально меняются. Твой мир наполняется другими чувствами, ощущениями, появляется новый смысл. Мы призываем к тому, чтобы две стихии приняли друг друга в свой мир», - говорится в описании к видеоролику.

В создании клипа участвовали 25 человек из онлайн-проекта «Твори в пространстве равных!». На создание видеоролика ребят вдохновил наставник и педагог проекта «Говорим без слов», руководитель инклюзивного коллектива жестового пения Magic Touch Александр Присяжнюк.

«Изначально Александр Присяжнюк с ребятами поставил внутри лагерной смены отрывок из мюзикла, - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» исполнительный директор ЧРОО «Наше место» Наталья Кузнецова. - Это сильно вдохновило. И в итоге ребята приняли участие в съемках клипа».

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Главную роль в мюзикле сыграл актер Челябинского молодежного театра Иван Яковлев. А за кадром с ребятами работал режиссер Алексей Согрин.

«Не скрою, рабочий процесс был тяжелый. И даже в сложных ситуациях актеры с полной самоотдачей играли. Эта выносливость и желание творить меня очень поразили. Я восхищен ребятами! Мне всегда интересно работать с непрофессиональными актерами, ведь они не играют, а будто живут в своих ролях», — поделился Согрин.

Участница съемок 15-летняя Виктория Панафидина с ДЦП призналась, что клип призывает людей с ограниченными возможностями не стесняться себя.

«Мы все живём в одном мире, и людям нужно учиться взаимодействовать. То, что происходило на съёмочной площадке, – было невероятным! Множество открытых и отзывчивых людей вокруг тебя. Огромное количество положительных эмоций, которые греют душу. Это был невероятный опыт!», - сказала Виктория.