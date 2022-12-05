В Челябинске раздали Буераки и завершили сезон КВН

Почти шесть тысяч зрителей собрал фестиваль «Снежные Буераки» третьего декабря во Дворце спорта «Юность», завершв сезон КВН в Челябинске. В нём приняли участие 11 команд, которые боролись за Малый, Средний, Большой Буерак, а также сразу три команды гостей из высшей лиги: челябинская команда «Город N», полуфиналисты высшей лиги «Северяне», а также чемпионки сезона 2018 – «Раисы».

Команды показывали зрителям свои лучшие номера, много шутили об актуальном: Чемпионате мира по футболу, санкциях, предстоящих праздниках.

Прежде чем, перейти к выступлениям команд «Северяне» и «Раисы», жюри определило победителя. Его объявила основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 - Ирина Текслер, которая в этом году вошла в состав судей. Лучшими стали представители Кременкуля – ДК «Родня». Второе место заняли финалисты нынешнего сезона – команда ФСИН из Омска «Год за полтора». Третьими стали учителя из школы №155 – «Ян Амос Каменский».

Организатором фестиваля выступает Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при поддержке правительства Челябинской области и администрации Челябинска.