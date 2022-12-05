05.12.2022
В Копейске погиб водитель иномарки, вылетев навстречу «Газели»
05.12.2022
Новое назначение в администрации Челябинска
05.12.2022
В Челябинске на улице Цвиллинга появится парковка для инвалидов
05.12.2022
Глава Челябинска Наталья Котова – дорожникам: Работайте вечером и ночью
05.12.2022
Полицию Аргаяшского района возглавил новый руководитель
05.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на пятое декабря (18+)
В Челябинске раздали Буераки и завершили сезон КВН
Лучшими стали представители Кременкуля
29.11.2022
Команды из Высшей лиги КВН выступят в Челябинске
05.09.2022
Две команды Высшей лиги КВН выступят на дне рождения Челябинска
24.01.2022
Челябинские КВН-щики поставили рекорд по количеству побед на Международном фестивале
23.12.2021
РМК объявила финалиста четвёртого сезона «Медной лиги КВН»
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022
В Челябинске стартовал проект молодых музыкантов из Гнесинки и Московской консерватории
29.11.2022