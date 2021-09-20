В Челябинске стартует уникальный фестиваль «Джаз на большом органе»

Во вторник, 21 сентября, в Челябинске стартует уникальный форум – фестиваль «Джаз на большом органе». Аналогов ему нет, это единственный в мире органный фестиваль, посвященный джазу во всем многообразии — от «стандартов» до свободных импровизаций. Джаз, где музыканты не ограничивают себя строгими рамками, раскрывает поистине необъятные возможности инструмента. Фестиваль пройдет уже в восьмой раз и продлится до 24 сентября.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской филармонии, программа форума поразит зрителей своим разнообразием: четыре концерта, 15 исполнителей, 8 инструментов плюс главный герой – его величество орган.

В этом году в числе участников фестиваля есть как российские музыканты, так и иностранцы. Саксофонист Ленни Сендерский, органист Борис Мальковский и трубач Григорий Рывкин прилетят из Израиля. Швейцарец Симон Вирш (кларнет) сейчас живет в Петербурге, а у ситаристки Светланы (Cубшри) Джанардан двойное гражданство – российское и индийское.

Во вторник, 21 сентября, «Джаз на большом органе» откроет необычный дуэт: орган и кларнет. Сочетание органа и кларнета — достаточно редкое и необычное явление в музыкальном мире, рождающее неповторимые тембры и краски.

На концерте челябинцы познакомятся с исполнителем, который раньше никогда не участвовал в фестивале, хотя является очень известным музыкантом. Это органист Федор Строганов из Москвы. Федор — участник фестивалей в Австрии, США, сотрудничал с оркестром Большого театра, Российским национальным оркестром, играл в соборе Парижской Богоматери.

На сцену зала органной и камерной музыки «Родина» в этот вечер выйдут также блистательный джазовый пианист, органист, педагог Нижегородской консерватории Вячеслав Золотовский и швейцарец Симон Вирш — один из лучших молодых джазовых кларнетистов в мире, восхищающий публику и музыкальных критиков. Он очень креативный музыкант: любит играть в разных составах и с огромным интересом относится к музыкальным экспериментам.

Как отмечает художественный руководитель фестиваля, народный артист России, органист Владимир Хомяков, в течение каждого из концертов фестиваля программа может меняться в зависимости от настроения музыкантов и публики. Исполнителям предоставляется полная свобода.

«Такова специфика джазовых фестивалей: как правило, определяется стиль, направление, а название произведений, которые будут исполняться, не пишут, — отмечает органист. — Главное – музыка должна быть содержательной, будить ответные чувства у слушателей или создавать некую картину. И в то же время в ней должна присутствовать джазовая основа».

В среду, 22 сентября, на фестивальной сцене выступят Владимир Нестеренко (орган, Россия), Иннокентий Иванов (вибрафон, Россия), Сергей Пронь (труба, Россия), трио в составе: Борис Мальковский (орган, Израиль), Ленни Сендерский (саксофон, Израиль), Григорий Ривкин (труба, Израиль).

Два известных московских музыканта, органист и пианист Владимир Нестеренко и вибрафонист, перкуссионист Иннокентий Иванов, объединились для эксперимента — создания джазовой программы для органа и вибрафона. В нее войдут авторские произведения, известные темы и джазовые стандарты.

Сергей Пронь — корифей уральского джаза. Этому трубачу всегда было тесно в привычных рамках, он нащупывал собственный путь в искусстве, исследуя пространства новаторской импровизационной музыки. Музыкант европейского уровня, он гастролировал во Франции, Австрии, Бельгии Голландии, Германии, Люксембурге, Израиле, является экспертом по музыке ИТАР-ТАСС-Урал.

В программе этого же концерта на сцене органного зала выступит трио из Израиля: Борис Мальковский (орган), Ленни Сендерский (саксофон), Григорий Ривкин (труба). Леонид Сендерский учился в Дании. Сейчас он живет в Израиле, но активно участвует в российских фестивалях, проводит в Петербурге фестиваль «Джаз во дворце». Борис Мальковский – очень самобытный музыкант, его называют Пьяццоллой новой израильской музыки, возможно, из-за манеры игры – несколько экспрессивной. Великолепный трубач Григорий Ривкин учился в Париже и Нью-Йорке, выступал в Карнеги-холле. Его часто можно услышать в камерной обстановке дуэта фортепиано и трубы, джазовых комбо, фьюжн и альтернативных жанров музыки, которые являются его любимыми форматами.

Самым интересным из необычных сочетаний инструментов, представленных на фестивале, станет трио: орган, ситар, ударные. Ситар – индийский струнный инструмент, напоминающий гитару. На фестивале его представит Субшри (Светлана) Джанардан. Ее партнершей по сцене станет органистка Екатерина Мельникова. К ним присоединится Загит Алыков (ударные, Москва). Концерт состоится в четверг, 23 сентября.

Кстати, в этом же концерте примет участие уникальный контрабасист Владимир Волков. Это потрясающий музыкант, импровизатор, композитор, участник множества различных проектов от этно-джазовых до авант-роковых, руководитель группы «Волковтрио» и фестиваля VOLKOV ManiFEST. На его счету около десятка кинофильмов, музыку к которым он написал. По его рекомендации на фестиваль в Челябинск приехал один из самых неординарных и талантливых российских джазовых барабанщиков Саша Машин. Саша работал с Игорем Бутманом, изучал джаз в США, выступал в клубах Нью-Йорка. Его мы тоже услышим 23 сентября.

В пятницу, 24 сентября, всех участников фестиваля объединит заключительный гала-концерт — настоящая джазовая феерия. Музыканты Швейцарии, Индии, Израиля, России устроят на челябинской сцене головокружительный импровизационный вечер в ритме джаза! Зрителей ждут авторские аранжировки, неожиданные ансамбли и свободная импровизация.