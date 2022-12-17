В Челябинске на экранах Мягких кинотеатров вышел российский триллер «Тень. Взять Гордея»

Жанр фильма «Тень. Взять Гордея» -шпионский боевик. Он — неуловимый шпион, который проходит по сводкам как «Гордей». Он - настоящая тень, человек с множеством лиц, которого никто никогда не видел. Поймать предателя Гордея - главная цель российской контрразведки, ведь этот загадочный человек неуловим и крадет государственные секреты. Когда появляется информация, что Гордей прямо сейчас действует в Москве и под угрозой оказывается национальная безопасность страны, на его след выходит молодой контрразведчик Вадим. Ставки в шпионской игре повышаются с каждым днем, главная из них - поймать Гордея, пока не поздно, или погибнуть…

Фильм переносит нас в столицу, где прямо сейчас орудует неуловимый шпион — Гордей. Главной целью контрразведки становится поимка преступника, пока тот, в свою очередь, пытается выкрасть очередную государственную тайну.

«Интересно, ярко, на одном дыхании!», «Снято так, что чувствуешь себя реально в машине контрразветки. Ловим неуловимого вместе», «Фильм заслуживает внимания, поклонникам жанра вообще идти обязательно. Кино просто удалось» - так описывают зрители триллер в открытых источниках .

В ролях: Олег Гаас, Филипп Янковский, Антон Кукушкин, Татьяна Бабенкова, Екатерина Шарыкина, Андрей Ильин, Владимир Верёвочкин, Надежда Михалкова, Дмитрий Поднозов, Денис Пьянов, Мария Лисовая, Эмилия Спивак

С проектом «Киномания» зрителей порадует цена на сеанс: каждую неделю с понедельника по среду можно будет посмотреть этот фильм и другие фильмы в обычном формате и в 3D по специальной цене.

*Проект не распространяется на фильмы, на которые наложены ограничения дистрибьюторов

*В проекте возможны изменения