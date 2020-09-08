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В Челябинском театре оперы и балета готовятся к премьере оперы «Садко»

Фото: 
Мария Белова
Культура
Сегодня, 17:30
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Автор: 
Мария Белова

Юбилейный 65-й сезон в Челябинском театре оперы и балета 11-13 сентября откроет «Садко» Николая Римского-Корсакова. Творческая группа сегодня, 8 сентября, рассказала журналистам о плюсах репетиций во время карантина.

Произведение «Садко» на южноуральской сцене будет исполняться впервые. Оформляли спектакль известные театральные художники из Санкт-Петербурга и Москвы, а постановщиком выступил главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев.

«Образ Садко очень современный, несмотря на свою древнерусскую архаику. Этот человек - мечтатель, который борется за свои фантазии, волшебные порывы и отстаивает их. И сегодня каждый из нас борется сам с собой в поиске истины. Нашей задачей было сделать яркий, интересный, красочный, драматичный, семейный спектакль», – рассказывает режиссер-постановщик оперы Вячеслав Стародубцев.

Цель была достигнута - спектакль получится сложным технически и динамичным. Декорации сменяются семь раз, а на сцене появляются огнедышащий дракон, птица Феникс и золотая ладья. Обычно опера идет три с половиной часа, но здесь режиссеры сократили время на час, чтобы «Садко» смотрелся на одном дыхании.

Репетиции на сцене Челябинского театра под руководством приглашенного режиссера начались в конце апреля и закончились к концу марта. Затем, когда объявили карантин, актеры смотрели видеозаписи прогонов спектакля дома и так учили партии.

Как отметил исполнитель солист Челябинского театра оперы и балета Павел Чикановский, один из плюсов репетиций во время самоизоляции - большее количество времени, чтобы лучше подготовиться к роли. Вновь творческая группа начала собираться вместе лишь после десятого августа, но с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических правил.

«Партия Садко вокально и сценически непростая. Почти нет моментов, когда я не нахожусь на сцене. Бывает две минуты, успеваю попить водички, а потом снова на сцену. Но я был очень счастлив получить эту роль!», – поделился исполнитель главной партии в опере Павел Чикановский.

Также он добавил, что «‎Садко» ‎- редчайшая опера в российских и зарубежных театрах, поэтому такой грандиозный спектакль про русского героя – очень знаменательное для нашего города событие.

Спектакль создан при финансовой поддержке министерства культуры РФ.

 

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Автор: 
Мария Белова
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