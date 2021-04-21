21.04.2021
В челябинском театре представят инсценировку рассказа Борхеса
21.04.2021
ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель
21.04.2021
Карабаш скорбит о смерти известного в городе депутата и педагога Светланы Загитовой
21.04.2021
В Челябинске водитель Nissan сбил шестилетнего велосипедиста и скрылся
21.04.2021
Профсоюзы Челябинской области готовятся к Первому маю
21.04.2021
В Челябинске мужчина устроил стрельбу во дворе дома
В челябинском театре представят инсценировку рассказа Борхеса
19.03.2021
Ко Дню театра Камерный театр подготовил выставку визуального шока и читку со зрителями
09.03.2021
Камерный театр проводит секретную читку только для сумасшедших
16.12.2020
Камерный театр Челябинска покажет сказку о Золотом Цыпленке
09.09.2020
В Челябинске сыграют первую премьеру после карантина
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021
Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты
19.04.2021
Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
19.04.2021
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021