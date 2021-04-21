В челябинском театре представят инсценировку рассказа Борхеса

В пятницу, 23 апреля. В Камерном театре Челябинска пройдет очередная премьера. Горожане увидят инсценировку рассказа аргентинского публициста и поэта Хорхе Луиса Борхеса «Сад расходящихся тропок».

«В основе сюжета детективная история времен Первой мировой войны. Немецкий резидент пытается передать секретные данные о расположении британских войск. Ему удается выполнить задание ценой собственной жизни. Попутно автор вместе с героем, которому предстоит умереть, рассуждает о бессмертии и бесконечности времени», - рассказала пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук.

Зритель увидит на сцене смесь философии и детектива.

«В результате зрителю предстоит осилить экзистенциальный детектив в виде сплошного монолога – один актер изображает убийцу, его жертву, а заодно и самого классика латиноамериканской литературы Борхеса в виде рассказчика», - добавила Олиферчук.

В спектакле будут использовать эстетику старого кино, аргентинскую поэзию и оркестровую музыку.

Начало представления в 18.00.