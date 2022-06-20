20.06.2022
Дело Ахметова: взятки начал брать еще будучи простым опером
20.06.2022
Замначальника магнитогорской полиции предъявили обвинение во взятке
20.06.2022
Ватерполистки «Динамо-Уралочки» признаны лидерами сборной России
20.06.2022
В Озёрске «Золотой петушок» подвёл итоги народного голосования
20.06.2022
Мэр Челябинска поручила скосить траву на северо-западе города
20.06.2022
На трассе в Ашинском районе экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 21 июня
18.06.2022
В Челябинской области продлили штормовое предупреждение по 19 июня
02.06.2022
Штормовое предупреждение для южноуральцев на третье июня
29.05.2022
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 30 мая
25.05.2022
Штормовое предупреждение для южноуральцев
Чего не хватает Челябинску - "льда" или деревьев? Вице-мэр и челябинцы не сошлись во мнениях
18.06.2022
Полиция выдала предостережения защитникам челябинского леса на Тополинке: опасения вызвал пикник с детьми
17.06.2022
АФИША Бажовского фестиваля народного творчества на 17-19 июня
17.06.2022
На ЧТПЗ будут производить троллейбусы
16.06.2022
Алексей Текслер планирует выступить на трех панельных сессиях ПЭМФ и подписать ряд соглашений
15.06.2022