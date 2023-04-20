В челябинской Публичке возобновляются концерты

В Публичной библиотеке начинает свою работу концертная программа «Публичная среда». Концертная программа «Чей Чайковский?» состоится 26 апреля.

«Публичная среда» - это цикл концертов, которые будут проходить по средам в главном зале Челябинской областной универсальной научной библиотеки (ЧОУНБ) раз в два месяца до конца года.

Сотрудники Центра культурно-просветительских программ (ЧОУНБ) будут готовить программу, посвященную тому или иному направлению музыки.

Апрель – это замечательный месяц, когда природа просыпается от зимнего сна и радует нас теплой погодой и проступающей повсюду зеленью. Поэтому апрельский концерт будет посвящен жизни и молодости, а специальными гостями станут студенты Южно-Уральского государственного института искусств им. П. И. Чайковского, которые исполнят хиты эстрады, джаза и не только.

Концерт «Чей Чайковский?» будет иметь мало общего с классикой, он предназначен для любителей легкой жизнеутверждающей музыки, неповторимых голосов и профессионального вокала.

Начало концерта в 19.00.