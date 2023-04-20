20.04.2023
Каплун оценит «Рабочую песню» южноуральцев
20.04.2023
В челябинской Публичке возобновляются концерты
20.04.2023
В Челябинске подростки намеревались наладить сбыт наркотиков
20.04.2023
В Миассе при поддержке ГРЦ Макеева состоялся концерт в поддержку военнослужащих
20.04.2023
В Златоусте полиция обучила дружинников основам патрулирования улиц
20.04.2023
Победителей XIV Премии «Андрюша-2023» наградят на грандиозном Гала-концерте
В челябинской Публичке возобновляются концерты
18.01.2023
Челябинская публичная библиотека представит «Календарь знаменательных и памятных дат» на 2023 год
02.01.2023
Новогодние каникулы вместе с челябинской Публичкой
23.06.2022
Южноуральцев приглашают на выставку, посвященную слепоглухим людям
29.03.2022
«Царь-освободитель» и «Вестник Европы»: отец Игорь Шестаков подарил Публичке раритетные книги
Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё
19.04.2023
В Челябинской области в начале этого года уменьшилась естественная убыль населения
18.04.2023
Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию
17.04.2023
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023