В День города на сцене: фестиваль «В ритме рока» объявил о приеме заявок

В Челябинске объявлен старт приёма заявок на традиционный городской фестиваль рок музыки. «В ритме рока» пройдёт девятого сентября, в честь Дня Рождения Челябинска в центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

Организаторы приглашают исполнителей, желающих выступить в дневной программе на главной рок площадке Дня города сформировать и отправить заявку до 20 августа включительно.

В этом году запланировано нововведение фестиваля – вторая сцена.

Как рассказали в управлении культуры Челябинска, вторая сцена буде создана специально для уличных музыкантов и новичков, а также для тех, кто очень хочет, но не имеет за плечами опыта или наличия команды.

Заявки новичкам направлять до 20 августа.

Подробности в группе фестиваля в ВК.