25.07.2023
Южноуральские параспортсмены вернулись с рекордами
25.07.2023
В День города на сцене: фестиваль «В ритме рока» объявил о приеме заявок
25.07.2023
В Брединском районе утонул восьмилетний ребенок
25.07.2023
Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально!
25.07.2023
Минцифры поддерживает грантами южноуральские IT-компании
25.07.2023
Более 10 тысяч южноуральцев уже приложились к мощам Матроны Московской
В День города на сцене: фестиваль «В ритме рока» объявил о приеме заявок
21.06.2023
В Челябинске ко дню рождения города откроют Центр активного долголетия
22.08.2022
Челябинск с днем рождения поздравят Анна Асти и солисты столичных театров
10.09.2021
В выходные пройдет множество мероприятий, приуроченных к празднованию 285-летия Челябинска
10.09.2021
После фейерверка общественный транспорт развезет челябинцев по домам
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023