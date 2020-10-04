Заболевший ковидом Илья Коломейский - южноуральцам: Народ, очнитесь! Включайте голову!

Директор Челябинского камерного театра Илья Коломейский уже более двух недель борется с коронавирусной инфекцией и, как уже бывалый ковидный пациент дает совет и призывает южноуральцев перестать быть беспечными и недооценивать коварность ковида.

«В субботу, третьего октября, ровно две недели, как я "сковидился"», - написал Илья Коломейский на своей странице в Facebook, назвав свое публичное откровение «каминг-аутом».

Илья Коломейский был госпитализирован с коронавирусом в городскую клиническую больницу №2 Челябинска.

По его словам, ситуация серьезная и давно уже не до шуток. «Койки в ковидных центрах все заняты, дополнительные выставляются в коридорах».

В социальных сетях масса рассказов о все новых и новых случаев инфицирования, о мытарствах тех, у кого появились признаки вирусного заболевания, но пока не поставлен диагноз. Некоторые беспечно продолжают с признаками простуды ходить на работу, по магазинам, в иные общественные места и при этом не удосуживаются надеть маску. В перчатках вообще мало кого увидишь.

«Народ, очнитесь, в городе огромный рост сезонной заболеваемости! Гриппом, ОРВИ/ОРЗ, пневмонией, ковидом и ещё кто знает, чем! Маску, антисептик и два метра от всех живых существ, и сидеть дома. Это не шутки. Не факт, что вам повезёт переболеть в лёгкой форме! Берегите себя и своих близких», - взывает к южноуральцам Илья Коломейский. Но услышат ли его?

Фото со страницы Ильи Коломейского