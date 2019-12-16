Челябинский камерный театр украсила новая четырехметровая елка
Общество
Сегодня, 20:54

Сегодня, 16 декабря, в фойе камерного театра Челябинска установили новогоднюю четырехметровую елку.

Елка содержит больше 20 ярусов. «Устанавливаем впервые, думаю, придется повозиться. Завтра будем украшать - игрушки у нас тоже новые: шары и шишки», - рассказал директор театра Илья Коломейский.

Прежде в Камерном театре устанавливали живую ель, искусственное дерево обошлось в 30 тысяч рублей, его украсят 300 новых новогодних игрушек. Также к новому году обновится выставка в фойе, в нем появятся новогодние коллажи, сообщила пресс-секретарь театра Виктория Олиферчук.

Параллельно в театре идут репетиции новогодней интермедии и спектаклей – в этом году театр предложит своим зрителям сразу четыре сказки на выбор.

Первый новогодний утренник пройдет в Камерном театре уже 20 декабря. Публика увидит сказку «Волшебные часы». Зрителям вместе со Снегурочкой и Снеговиком придется спасать Новый год от Простуды, которая украла стрелки у волшебных часов.

В сказке «Вверх тормашками» бабушка и внучка поменялись местами: бабушка капризничает и сбегает из дома, а внучка пытается ее вернуть.

Музыкальная история «Лешик и звезда» о том, как маленький Лешик спасал Звезду, уже не первый год в репертуаре театра, но по-прежнему пользуется неизменным успехом у маленькой публики.

Главный режиссер Виктория Мещанинова решила восстановить одну из первых работ театра – «Сказ про то, как Федор-кузнец русскую землю от нечисти спасал». Сказка-рок-лубок была поставлена еще в 1989 году первым руководителем театра Евгением Фалевичем.

Новогодняя кампания продлится до 8 января.

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Камерный театр
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