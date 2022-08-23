В этом году «Челябинск хлебосольный» примет гостей в парке Гагарина третьего сентября

В столице Южного Урала в преддверии Дня города, третьего сентября, состоится традиционный областной фестиваль «Челябинск хлебосольный». В этом году он пройдет в парке культуры и отдыха имени Гагарина.

Как отмечают в пресс-службе министерства культуры Челябинской области, каждый год осенью на фестивальной площадке презентуется гостеприимство и изобилие многонационального региона. Мероприятие состоится в рамках общественно-политического вернисажа и будет посвящено 286-летию Челябинска.

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Дом дружбы народов Челябинской области готовит для гостей праздника насыщенную программу. Темой нынешнего областного конкурса «Челябинск хлебосольный» станут «Садово-огородные фантазии».

В рамках гастрономического конкурса участники презентуют домашние заготовки собственного приготовления. Жюри предстоит выявить самые вкусные «Соленья по-домашнему», «Пироги и пирожки с разными начинками», «Бабушкино варенье».

Весь день на сцене летнего театра будет идти праздничная концертная программа творческих коллективов национально-культурных объединений Челябинской области.

Областной фестиваль «Челябинск хлебосольный» - одно из брендовых мероприятий Дома дружбы народов Челябинской области. Осенний гастрономический фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Челябинской области, Ассоциации общественных национально-культурных объединений «Ассамблея народов Челябинской области», общественного объединения «Башкирский Курултай» и неизменно пользуется популярностью у гостей фестивальной площадки.