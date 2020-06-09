В Историческом музее Челябинска готовят выставку «Одна на всех Победа»

В Государственном историческом музее Южного Урала идет монтаж выставки «Одна на всех Победа». В настоящее время завозят оружие — холодное и огнестрельное, советское и трофейное, а также полученное по ленд-лизу от союзников. Лектор-искусствовед Марья Аникина — одна их тех, кто в Большом выставочном зале музея монтирует юбилейную победную выставку.

Она раскладывает предметы в разделах «От Бреста до Берлина», «Помощь тыла фронту» и «Госпитали», радуясь обилию уникальных предметов, полученных из фондов музея, от реконструкторов, а также из школьных музеев (школы №30, 74, 105). Вклад школьных музеев, кстати, оказался очень солидным — в них хранятся порой весьма редкие предметы. Как, например, фашистский эрзац-валенок.

Вот немецкая, советская и польская униформа, предоставленная историческим клубом «Братья по оружию». Интересно, что польская форма – женская. Марья Аникина замечает: «Очень важно, что здесь экспонируется не только оружие и форма, но и фронтовые бытовые предметы, не реконструированные, а оригинальные — прошедшие войну вместе с их владельцами».

Выставка получается необычайно насыщенной предметами. В каждом разделе представлен весь спектр экспонатов: от оружия и обмундирования до бытовых предметов, писем и фотографий. Конкретно под каждую тему предметы брали прицельно, да еще и с запасом. Так что возле каждой витрины посетители смогут провести не менее часа — при наличии хорошего экскурсовода, естественно. А экскурсоводы в Историческом музее отличные — так что ждем с нетерпением открытия выставки «Одна на всех Победа» в Большом выставочном зале Исторического музея!