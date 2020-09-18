В Историческом музее расскажут и покажут, чем воевали витязи, хазары и самураи

Государственный исторический музей Южного Урала в Челябинске приглашает всех желающих на День оружейника в субботу, 19 сентября. К этой дате сотрудники музея подготовили трехчасовую программу, которая познакомит зрителей с фрагментами истории оружия, начиная с первобытного.

В 13 и в 15 часов гостей праздника ждут тематические экскурсии в рамках постоянной экспозиции. Они познакомят с созданием и применением разных видов оружия.

Выставка образцов вооружения древнерусского периода будет действовать в Саду камней (эта открытая площадка расположена у западной башни музея). Экспонаты предоставил Парк исторической реконструкции «Гардарика». Среди них — реплики оружия русских витязей IX-XI веков, а также солдатское и казачье вооружение и амуниция гарнизона Уйской крепости образца 1763 года.

На этой площадке в 14:20 и в 15:20 состоятся обзорные экскурсии, а также небольшое театрализованное представление — битва витязя и хазарского воина.

С японским оружием, экипировкой и техниками боя познакомит гостей праздника Центр традиционных искусств «Кэндзикан». Его представители разместятся на уличной площадке «Открытый мир». В частности, зрителей познакомят с искусством иайдо и кюдо.