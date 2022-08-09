В Историческом музее в Челябинске представили историю на кончиках пальцев

В Челябинске в Историческом музее Южного Урала в рамках инклюзивного проекта «Грани Out» презентовали тактильную коллекцию. Группа слабовидящих и слепых людей познакомились с репликами ярких археологических памятников Южного Урала от эпохи энеолита до средневековья.

Куратор выставки Мария Макурова провела для гостей экскурсию с акцентом на тактильные особенности экспонатов. Через материал и эстетические отличия предметов (орнаменты, украшения) гости познакомились с характерными чертами разных исторических этапов.

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Так, каменный век на ощупь груб и прост, эпоха бронзы приобретает усложненные детали и конструкции, а железный век предстает холодными формами и украшениями звериных форм.

Экскурсанты живо откликнулись на рассказ и экспонаты, задавали вопросы о способах изготовления бронзы и площади первой Челябинской крепости. Интерес к познанию так разгорелся, что пытливые руки изучили всю выставку «Грани Out», включая творчество людей с ограниченными возможностями здоровья. Восхищаясь трудоемкой техникой работ, один из посетителей воскликнул: «Никакого терпения не хватит, как они это сделали!?».