В Историческом музее Южного Урала новый выставочный проект

В фойе западной башни Исторического музея Южного Урала 31 июля открывается еще одна выставка. «Геометрия и смысл. Концептуальное искусство Евгения Костылева».



ЖеКо – так называет себя художник – концептуалист Евгений Григорьевич Костылев. Псевдоним сложился не случайно и состоит из части имени и фамилии ЖЕня КОстылев, а также созвучен со словом ЖЭК, где долгое время художник Костылев занимал руководящую должность.

Евгений Григорьевич родился в 1939 году в городе Колпино Ленинградской области. Во время войны его семья была эвакуирована на Урал. К искусству ЖеКо приобщил отец, поклонник художника-авангардиста Казимира Малевича. Уроки, усвоенные еще в детстве, повлияли на дальнейшую судьбу художника. После большого путешествия в Египет, Евгений Григорьевич взялся за кисть.