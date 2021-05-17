В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»

Более полусуток в Государственном историческом музее Южного Урала проходила 15 мая международная акция «Ночь музеев – 2021». Жители Челябинска и гости города смогли принять участие в историческом бале, почувствовать себя в роли реставраторов, посетить выставки и насладиться дефиле старинных и современных нарядов.



Как бы это парадоксально не звучало, но ночь в Историческом музее началась с полудня. Юные жители города поучаствовали в народных играх и археологических раскопках, увидели классический спектакль Челябинского театра кукол им. Вольховского «Бука» и сделали оригами. Как рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» директор Исторического музея Владимир Богдановский, который в этот значимый для музея день надел парадный белый китель, до этого года акция проходила спокойно – рабочий день продляли всего на несколько часов.

«В прошлом году все застоялось, поэтому в 2021 мы решили выплеснуть всю ту энергию, что накопилась. Все площадки сегодня переполнены, не взирая даже на жару. А все потому, что люди ждали этого!», – поделился своим мнением Владимир Богдановский.

И действительно, в каждом зале музея была своя изюминка, которая привлекала большое количество гостей. Так, в Галерее «Восток – Запад» проходили мастер-классы реставраторов мебели, металла, тканей и даже чучел. Профессия таксидермиста всегда считалась редкой, поэтому специалист Николай Балдин не молчал ни секунды, подробно отвечая на многочисленные вопросы посетителей музея.

«Чаще всего меня сегодня спрашивали, сколько платят за такую работу и сколько времени уходит на создание чучела. Конечно, удивлялись, услышав, что на каждый экспонат уходит больше месяца. Но чтобы работа выглядела натурально, нужно совершить огромное количество действий: снять, высушить, обезжирить шкурку, все очистить, подобрать проволоки для придания позы, зашить все. Бывает еще, что сегодня нравится работа, а завтра кажется, что что-то не так», – раскрыл секрет Николай Балдин.

«В нашем музее многочисленные фонды. Подобными мастер-классами мы бы хотели показать невидимую глазу посетителей работу наших отделов. Мы ведь не только храним, но и восстанавливаем предметы, учим бережно к ним относиться», – отметила Главный хранитель фондов музея Ирина Ивлиева.

Проходящие по улице Труда и не знающие об акции «Ночь музеев» южноуральцы могли быть удивлены балом на террасе между башнями, в котором участвовала знать в шикарных нарядах. Рядом фотографировались с гостями Исторического музея крестьяне, кочевники, ремесленники и казаки с боевыми топориками, которые выглядели крайне реалистично.

«Такие топорики были у всех казаков еще со временен Ивана Грозного. Их использовали, чтобы пробивать броню, щиты. Можно их было и метать», – рассказал об «аксессуаре» корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» участник бала, реконструктор исторических сражений Алексей Александров.

Кульминацией вечера стало закрытое дефиле в Большом выставочном зале, где в день проведения акции «Ночь музеев» открылась выставка «Мода и стиль. История и современность». Челябинские леди продемонстрировали исторические костюмы и современные модели одежды от уральских и московских модельеров. В первых рядах наряды оценивала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и вице-губернатор Вадим Евдокимов.

«Мероприятие удалось. Думаю, это станет хорошей традицией. У нас в регионе очень стильные женщины», – после дефиле поделилась своим мнением с журналистами Ирина Гехт.

Завершилась «Ночь музеев», как и положено, глубокой ночью под музыку участников «Культурного квартирника» на крыше Исторического музея.