В Историческом музее Южного Урала в Челябинске установлены бесконтактные санитайзеры

В Государственном историческом музее Южного Урала (Челябинск) появились автоматические бесконтактные санитайзеры для дезинфекции рук. В залах установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Это еще один шаг к тому, чтобы сделать посещение музея максимально безопасным для посетителей. Работа ведется с самого начала пандемии. Сначала во всех залах были установлены пульверизаторы с антисептиком.Теперь рядом с кассовыми зонами появились более гигиеничные автоматические бесконтактные санитайзеры. Достаточно просто подставить ладонь, и машина сама распылит на кожу необходимое количество дезинфицирующего средства.

Кроме того, по всему музею установлены рециркуляторы — специальные устройства для обеззараживания воздуха. Попадая в них, воздух обрабатывается ультрафиолетом и возвращается в помещение чистым, без бактерий и вирусов.

«В настоящее время мы установили два рециркулятора в Детском музее и по одному в каждом из выставочных залом. И будем закупать еще, — уточнила начальник административно-хозяйственной части Исторического музея Надежда Калинина.