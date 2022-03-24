В Камерном театре Челябинска грядет словесная дуэль

Всемирный день театра, который отмечается 27-го марта, в Камерном театре Челябинска решили отметить двумя днями ранее, 25-го марта.

В этот день в холле откроется очередная выставка, а затем поклонники театра станут свидетелями дуэли между заслуженным артистом РФ Михаилом Яковлевым и популярным ведущим развлекательных программ Анатолием Зотовым.

Оружием дуэлянтов станут театральные байки. Кто кого переговорит и расскажет более непредсказуемую, смешную, фантастическую историю, станет понятно по аплодисментам зрителей.

«Это уже не первое состязание, и оказалось оно совсем не простым. В предыдущем соревновании мы уступили, теперь намерены взять реванш. Сейчас участники готовятся поразить публику остроумием, а мы приглашаем всех поболеть за них», - отметил директор Камерного театра Илья Коломейский.

Что касается выставки, то новый фотопроект - «Без грима» - раскрывает тему закулисной жизни и посвящен Дню работника культуры и Дню театра. Свои работы представят три фотографа: Ольга Келлер, Марат Муллыев и Дарья Савиных. Зрители увидят все тайны театральной жизни, так тщательно скрываемые от публики.

Начало мероприятия - в 17 часов.