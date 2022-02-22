В Камерном театре открывается выставка, посвященная «Дороге жизни»

Выставка детских рисунков откроется в Камерном театре Челябинска 24 февраля. На экспозиции собраны лучшие работы участников детского конкурса, посвященного 80-летию создания Дороги жизни – дороги через Ладожское озеро, связывающей блокадный Ленинград со страной во время Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-секретарь министра культуры области Виктория Олиферчук, конкурс инициирован Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, поддержан сенатором Челябинской области Маргаритой и региональным министерством культуры.

Поделиться

Основной задачей конкурса являлось вовлечение детей и молодежи в творческие проекты, направленные на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Участниками конкурса стали воспитанники детских школ искусств. Ребята изобразили на бумаге свое восприятие исторических событий, связанных с блокадой Ленинграда, свои чувства, ощущения и мысли.

По итогам муниципального этапа конкурса в министерство культуры Челябинской области поступило 22 работы из 20 муниципальных образований Челябинской области, три из которых были отобраны и направлены в Совет Федерации.

Поделиться

Выбор лучших рисунков был чрезвычайно трудным, так как все работы заслуживают самой высокой оценки. Поэтому мы решили провести выставку на базе Камерного театра, чтобы детское творчество стало достоянием широкой общественности», – прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.