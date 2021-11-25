В Картинной галерее Челябинска открывается выставка итальянской графики XVII века

В Челябинске сегодня, 25-го ноября, в 16 часов в Картинной галерее музея изобразительных искусств пройдет вернисаж выставки «Гвидо Рени и офорт в Италии XVII века». Впервые торжественную церемонию открытия новой экспозиции смогут посетить все желающие.

Экспонаты мировой значимости - 40 произведений итальянских мастеров XVII века - прибыли в столицу Южного Урала из Ирбитского государственного музея изобразительных искусств в сопровождении группы искусствоведов. Руководство музея, увидев, как работы «подходят» для залов Картинной галереи с ее обилием воздуха и света, решило не откладывать знакомство горожан с великими работами и открыть выставку днем раньше – 25-го ноября.

Более того, впервые вернисаж будет открытым для всех желающих – традиционно закрытое мероприятие в этот раз можно посетить по обычному билету на выставку. Презентация удивительной мощи состава художников четырёхвековой давности, возможность увидеть их произведения первыми, рассказы об открытиях, связанных с работами, от первых лиц – исследователей из Ирбитского музея, общение с произведениями под аккомпанемент песней на итальянском языке – музей приглашает горожан присоединиться к одному из главных культурных событий недели в Челябинске.

Как сообщает пресс-служба музея изобразительных искусств, центр экспозиции – масштабное полотно «Спящий Амур», написанное, возможно, одним из последователей болонского гения Гвидо Рени. Непосредственным поводом к формированию новой выставки с акцентом в её названии на имя Гвидо Рени явилось завершение реставрации картины «Спящий Амур» из коллекции музея, поступившей в далеком 1975 году из Государственного Эрмитажа.

Картину окружат 39 офортов, выполненных блестящими художниками, которые определили лицо искусства Италии XVII столетия - переломного в истории культуры Европы. В экспонируемых на выставке листах репродукционной и авторской гравюры зримо предстают история и удивительное разнообразие итальянского искусства XVII столетия. Ранним листом «Святое семейство под колоннадой» представлен и Гвидо Рени, демонстрирующий в технике офорта свободный артистизм текучих линий и изящество образов.

Пристрастие к гипертрофированной мощи и экспрессии явлено в листах представителя позднего маньеризма Орацио Барджиани, офорт Аннибале Караччи иллюстрирует пластическую определенность и убедительность композиций мастеров первого поколения болонской школы, тревожен и загадочен мир античных сюжетов Джованни Бенедетто Кастильоне.

Карло Маратти демонстрирует разнообразие методов проработки классицистических идей. Последовательностью реалистического подхода отличаются зарисовки Стефано делла Беллы, ярким своеобразием в изображении пейзажа, индивидуальностью образов и темпераментностью штриха - сюжеты Сальватора Розы.