В конкурсе деревянных скульптур в Челябинске Виктор Цой обошел Остапа Бендера

В Челябинске выбрали лучших мастеров деревянной скульптуры с «уральским характером». Итоги конкурса, проходившего в течение четырех дней в Саду Победы, жюри подвело вчера, 17 октября.

Участниками мероприятия стали умельцы из разных городов России и даже Сербии. Серди них как лауреаты зарубежных и российских конкурсов скульптуры, так и настоящие самородки, чьё увлечение переросло в дело всей жизни. А помогали им творить будущие резчики по дереву, студенты из ЮУрГИ им. П.И. Чайковского.

Двенадцать дуэтов «мастер – ученик» создавали скульптуры по мотивам советского кинематографа. За процессом могли наблюдать все желающие, и таких оказалось немало. На звук бензопил местные жители стекались в Сад Победы с самого утра, подбадривали художников, знакомились с участниками и переживали за то, как бы те не замёрзли. Искренний и горячий интерес челябинцев к происходящему чувствовался и на церемонии награждения.

Поделиться

«Сегодня не усидела на даче, бросила все дела и прикатила в свой парк», – признаётся местная жительница Зубра Олимповна.

«Я каждый день сюда приходила, и утром, и вечером, посмотреть, как работа идёт. Это же уму непостижимо, как они работали! До 11 вечера!», - подхватывает разговор её знакомая.

И если горожане рассуждали о самоотдаче и профессионализме мастеров с удовольствием, то для жюри судейство оказалось непростым. Как рассказал директор МАУ «Сад победы» и участник экспертной комиссии Николай Трескин, спорили о победителях долго.

В итоге рейтинг лучших скульптур возглавил Виктор Цой, ещё раз доказав то, что он жив. Автор работы - Алексей Васюков из Перми, воплотивший сцену из фильма «Игла» с участием культового музыканта.

На втором месте оказался непотопляемый и виртуозный Остап Бендер (скульптор – Александр Матерков из Башкирии).

А третье разделили Том Сойер с Гекльберри Финном и «Доцент» из фильма «Джентльмены удачи». Таким образом, «бронзовыми призёрами» соответственно стали Антон Меньшиков (г. Челябинск) и Владимир Алманов (с. Богородское).

Помимо грамот, победителям вручили и денежные призы. За третье место финалисты получили 10 тысяч рублей, за второе - 20 тысяч, за первое - 30 тысяч рублей. Также в качестве благодарности мастерам подарили небольшое путешествие по региону. Сегодня участники фестиваля отправятся на самый большой в мире мраморный картер, расположенный в селе Коелга. А чтобы прочувствовать «уральский дух», гости заглянут на Челябинский трубопрокатный завод.

По словам организаторов, дальнейшая судьба фестиваля неизвестна, поскольку он существует за счёт грантов и поддержки партнёров.

Однозначно можно говорить только о том влиянии, которое он оказывает на зрителей и самих мастеров. Увидеть в век цифровых технологий, как люди своими руками превращают простое бревно во что-то прекрасное, придают ему форму и смысл, это настоящее чудо. Наблюдая за этим, приходишь в восторг от человеческой умелости, реальной, осязаемой, способной передавать тепло рук и души. Один из участников-подмастерьев Тимур Радаев выразил это просто: «Такую специальность выбирают люди добрые душой». «Камень холодный. А дерево…Вы чувствуете, как оно вкусно пахнет?!» - с горящими глазами добавляет студентка Арина Питушкина.

Именно для таких ребят, по задумке организаторов, и существует фестиваль: чтобы передать им опыт ветеранов, сохранить в молодёжи интерес к редкой профессии и не утратить преемственность поколений. На площадке конкурса студенты получают редкую для них возможность поработать с большим по объёму материалом. Кто-то впервые берёт в руки бензопилу, а кто-то в первый раз в жизни учится отбивать кору. И что немаловажно, начинающие мастера видят перед собой заразительный пример самоотдачи любимому делу.

Стоит просто послушать пермского резчика Наталью Белобородову, и уже захочется взять в руки шлифмашинку. Наталья – автор выбивающейся из общего ряда скульптуры «Неуловимые мстители». Она воссоздала из дерева знаменитую заставку из одноимённого фильма, когда четверо партизан появляются в кадре на фоне алого солнца. За счёт того, что полукруг солнца создан из ряда досок, фигуры действительно «светятся» в тот момент, когда солнечные лучи проходят сквозь неё. По словам Натальи, ещё одно «культурное озарение» приходит, когда ты понимаешь, что к дереву можно относиться по-разному, из одного и того же объёма матиериала можно сделать плотную фигуру, а можно развернуть её в пространстве.

Для таких профессионалов своего дела фестиваль стал местом общения, обмена опытом и подзарядки. При этом к профессионалам без капли сомнений можно отнести и дипломированных мастеров, и любителей, которые посвятили резьбе по дереву по 10-20 лет жизни.

Бухгалтер Сергей Барбашёв из Нижнего Уфалея признаётся, что променял бухгалтерию на прикладное искусство сразу же после окончания техникума. На челябинский фестиваль он приезжает уже во второй раз. «Да просто мне интересно с ними [мастерами], эту энергию [впитать], посмотреть, как работают», поясняет скульптор.

Ещё один участник-самородок - Григорий Пермяков из Озёрска. Официально перейти в разряд профессионалов ему пришлось после того, как его пригласили преподавать в колледж. Оказалось, что, кроме него, в городе нет резчиков-практиков.

Но каким бы ни был путь в искусство, для большинства российских скульпторов чистое творчество – это краткие мгновения вот таких фестивалей.

«Мы (российские скульпторы – автор. прим.) всегда напрягаемся. Нам заниматься искусством всегда сложно, это почти что подвиг. Если есть семья, если есть дети, ты в первую очередь должен обеспечить [семейный] бюджет, внимание всем близким уделить. Если выкроешь какое-то время, то сможешь себе позволить творчеством позаниматься», - поделился своим мнением Владимир Алмазов, бронзовый призёр нынешнего конкурса и победитель Чемпионата мира по резьбе по дереву 2019 года в Финляндии.

Судя по оживлённой реакции посетителей парка, вдохновение от такой творческой подзарядки получают и горожане. Кстати, проголосовать за понравившуюся фигуру челябинцы смогут на странице фестиваля «Уральский характер» во ВКонтакте. По итогам опроса организаторы выберут победителя в отдельной номинации - «Зрительские симпатии». А снова увидеть деревянные скульптуры жители смогут следующей весной, когда в Саду Победы откроется аллея «Парк советского периода».