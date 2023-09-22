В Копейске покажут спектакль о шахтерах

В Копейске Челябинской области на сцене Дворца культуры имени Кирова представят спектакль под названием «КУБ». Постановка театра «Доминанта» из города Губахи Пермского края номинирована на «Золотую маску» и будет показана в рамках XVI Международного театрального фестиваля «Камерата», который пройдет в Челябинске в октябре.

Фестиваль «Камерата» стартует в челябинском Камерном театре 10 октября, и в его афише насчитывается 22 спектакля от 14 театральных коллективов со всей страны, а также из ближнего зарубежья. Театр «Доминанта» из Губахи покажет свою работу «КУБ» в Копейске вовсе не случайно — этот спектакль посвящен шахтерам и рассказывает об истории Кизеловского угольного бассейна (КУБа). Как и угольные шахты Копейска, шахты Кизелбасса в 1990-2000-е годы закрылись и прекратили добычу угля.

«Постановка в жанре документального вербатима расскажет, как повлияло закрытие шахт на людей, — рассказали в пресс-службе челябинского Камерного театра. — Чаще это сломанные судьбы и потерянные жизненные ценности, но, возможно, есть и другая сторона? Ответ на этот вопрос попытался найти театр из Губахи».

Поскольку фестивальные показы международного театрального форума «Камерата» в этом году пройдут не только в Челябинске, но и в Копейске, для зрителей из областного центра, желающих увидеть спектакль «КУБ» в копейском дворце культуры имени Кирова, будет организован трансфер от здания Камерного театра.

Директор Камерного театра Павел Михайлов поясняет, что новые площадки осваиваются участниками театрального форума «Камерата» для того, чтобы как можно больше зрителей смогли увидеть фестивальную программу.

«Магнитогорский театр драмы со спектаклем ''Родерик'' будет работать на площадке дворца культуры ЧМК, - комментирует Павел Михайлов. — Думаю, жителям Металлургического района будет удобнее добираться. А на будущее уже думаем о том, чтобы отправить спектакли «Камераты» и в другие города области».

Спектакль «КУБ» театра «Доминанта» из города Губахи состоится на сцене дворца культуры имени Кирова в Копейске 14 октября.