03.10.2023
Новый сезон «Омнибус» начал с «Бенефиса» и «Похождений Чичикова»
03.10.2023
Предпроектную документацию на реконструкцию трамвайного депо №1 в Челябинске разработают за 2,6 миллиона рублей
03.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 4 октября (18+)
03.10.2023
Челябинский центр искусств приглашает на новую выставку
03.10.2023
В Челябинске закрыли движение на улице Чичерина
03.10.2023
История челябинской куклы могла бы стать сюжетом для сказки Андерсена
Камерата приедет в Копейск
22.09.2023
В Копейске покажут спектакль о шахтерах
18.09.2023
В челябинском театре научат бороться со страхом одиночества
11.09.2023
«Урал-пресс-информ» проводит розыгрыш билетов на премьеру в камерном театре
08.09.2023
Челябинский камерный театр подготовил для зрителей решетки и металлоискатели
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023
Отопительный сезон в Челябинске стартует третьего октября
02.10.2023
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023