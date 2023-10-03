Камерата приедет в Копейск

В Камерном театре Челябинска полным ходом идет подготовка к Международному фестивалю «Камерата». В этом году форум расширит свои рамки – фестивальные показы увидят не только челябинцы, но и жители Копейска.

В следующие субботу, 14 октября, на сцене копейского ДК им. Кирова театр «Доминанта» из Губахи покажет спектакль «КУБ» (12+). Постановка в жанре документального вербатима номинирована на «Золотую маску». Спектакль неслучайно будет представлен на площадке Копейска, он посвящен шахтерам и рассказывает об истории Кизеловского угольного бассейна (КУБа)

Как повлияло закрытие Кизелбасса на людей? Чаще это сломанные судьбы и потерянные жизненные ценности, но, возможно, есть и другая сторона? Ответ на этот вопрос попытался найти театр из Губахи.

Для челябинцев, которые также захотят попасть на этот спектакль, Камерный театр организует трансфер.

«В этом году мы пытаемся осваивать новые площадки, чтобы как можно больше зрителей смогли посмотреть фестивальную программу. Магнитогорский театр драмы со спектаклем «Родерик» будет работать на площадке ДК ЧМК. Думаю, жителям Металлургического района будет удобнее добираться. А на будущее уже думаем о том, чтобы отправить спектакли «Камераты» и в другие города области», - прокомментировал директор Камерного театра Павел Михайлов.

Напомним, XVI Международный театральный фестиваль «Камерата» стартует в Челябинске 10 октября. Он пройдет под девизом «Легенды и открытия». В фестивальной афише 22 спектакля, свои лучшие работы представят 14 театральных коллективов со всей страны, а также из ближнего зарубежья.